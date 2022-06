Aquapark wznawia działalność. Dyrekcja doszła do porozumienia z ratownikami

W Suwałkach (woj. podlaskie) od połowy czerwca nie działał aquapark. Wszystko przez to, że z zatrudnionych tam 14 ratowników aż 12 było na zwolnieniach lekarskich. Dyrekcja miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji doszła do porozumienia ze swoimi pracownikami. Aquapark ma ruszyć ponownie we wtorek, 28 czerwca.

Większość ratowników było na zwolnieniach

Kompromisowe podwyżki

Dwa miesiące wcześniej doszło do wypadku. Zmarł 65-latek, a ratownik usłyszał zarzut

W suwalskim aquaparku w kwietniu tego roku doszło do śmierci jednego z użytkowników basenu sportowego . 65-latek, który pływał w basenie, zasłabł i zmarł po przewiezieniu do szpitala.

- W tej części obiektu, w którym doszło do zdarzenia, był w tym momencie jeden ratownik. Początkowo nie zauważył on, że mężczyzna znalazł się pod wodą. Nie udało się go uratować. Postawiliśmy ratownikowi zarzut narażenia mężczyzny na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, za co grozi do pięciu lat więzienia - mówiła nam Krystyna Szóstka, szefowa Prokuratury Rejonowej w Suwałkach.