Efekt reportażu "Superwizjera". Pilne posiedzenie, oczekiwanie wyjaśnień od dyrektora urzędu pracy

Niemcy chcą przekazać Patrioty razem z obsługami. To wyklucza możliwość rozmieszczenia tych dwóch baterii na terytorium Ukrainy, bo to byłoby zaangażowanie się NATO w konflikt - mówił w TVN24 generał brygady doktor Jarosław Kraszewski. Odnosząc się do niespójnej komunikacji rządzących w tej sprawie, zaapelował, by "z łańcucha dowodzenia" i "informowania" wyłączyć telefony komórkowe i Twittera.