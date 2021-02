"W 48 godzin muszą całe swoje życie przenieść kilkaset kilometrów dalej. Nagle trzeba się odciąć na pół roku"

"Wszystko zaczęło się prawie dwa lata temu"

- Już w tamtym momencie zaczęliśmy śledzić cały ten proces, jak to wygląda, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego on trafił wtedy do Wrocławia, jak w tym Wrocławiu się odnalazł, aż w końcu wrócił do Krakowa, gdzie znowu przeniesiono go do innej prokuratury rejonowej, a teraz już po raz trzeci trafił do jeszcze innej prokuratury na kolejną delegację karną, jak sam twierdzi - mówił Ruciński.