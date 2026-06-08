Polska Właścicielka agencji pracy z zarzutami kierowania grupą przestępczą i handlu ludźmi Justyna Sochacka |

Fragment reportażu Superwizjera TVN "Polska pułapka. Tajemnica śmierci dziennikarza z Gwatemali" Źródło wideo: Superwizjer Źródło zdj. gł.: Superwizjer TVN

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W wyemitowanym w 2022 roku reportażu "Superwizjera" "Polska pułapka. Tajemnica śmierci dziennikarza z Gwatemali" i artykule w "Dużym Formacie" dziennikarze przedstawili sytuację pracowników zarobkowych z państw Ameryki Łacińskiej trafiających do fabryk i zakładów na terenie całej Polski. Ze śledztwa przedstawionego w reportażu wynikało, że firmy, które sprowadzają pracowników z Ameryki Łacińskiej, wykorzystują ich nieznajomość języka i polskiego prawa. Meksykanom i Gwatemalczykom kazano pracować nawet po kilkanaście godzin na dobę, ponadto powtarzały się przypadki zastraszania i nadużyć finansowych.

Pracowników z Ameryki Łacińskiej zatrudniała zielonogórska agencja pracy.

Prokuratura o zarzutach dla właścicielki agencji pracy

Współautor reportażu Bartosz Józefiak zapytał na początku czerwca Prokuraturę Krajową, czy potwierdza informacje o zatrzymaniu właścicielki agencji pracy z Zielonej Góry. Wielkopolski Wydział Zamiejscowy PK prowadzi śledztwo w sprawie handlu ludźmi.

Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego PK poinformowała w odpowiedzi, że "w dniu 8 stycznia 2026 r. zatrzymano Małgorzatę K-S a następnie ogłoszono jej zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 par 1 i 3 kk) oraz handlu ludźmi ( art. 189 a par 1 kk)".

Dodała, że decyzją Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto z dnia 9 stycznia podejrzana "została tymczasowo aresztowania na okres trzech miesięcy". Dodała, że "środek przedłużony został do dnia 30 czerwca 2026 roku".