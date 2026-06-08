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Polska

Właścicielka agencji pracy z zarzutami kierowania grupą przestępczą i handlu ludźmi

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Superwizjer
Fragment reportażu Superwizjera TVN "Polska pułapka. Tajemnica śmierci dziennikarza z Gwatemali"
Źródło wideo: Superwizjer
Źródło zdj. gł.: Superwizjer TVN
Właścicielka zielonogórskiej agencji pracy, której dotyczył reportaż "Superwizjera", usłyszała zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz handlu ludźmi. Prokuratura Krajowa przekazała, że kobieta została tymczasowo aresztowana. Dziennikarze nagłośnili w 2022 roku sprawę wyzysku pracowników z Ameryki Łacińskiej.

W wyemitowanym w 2022 roku reportażu "Superwizjera" "Polska pułapka. Tajemnica śmierci dziennikarza z Gwatemali" i artykule w "Dużym Formacie" dziennikarze przedstawili sytuację pracowników zarobkowych z państw Ameryki Łacińskiej trafiających do fabryk i zakładów na terenie całej Polski. Ze śledztwa przedstawionego w reportażu wynikało, że firmy, które sprowadzają pracowników z Ameryki Łacińskiej, wykorzystują ich nieznajomość języka i polskiego prawa. Meksykanom i Gwatemalczykom kazano pracować nawet po kilkanaście godzin na dobę, ponadto powtarzały się przypadki zastraszania i nadużyć finansowych.

Pracowników z Ameryki Łacińskiej zatrudniała zielonogórska agencja pracy.

Prokuratura o zarzutach dla właścicielki agencji pracy

Współautor reportażu Bartosz Józefiak zapytał na początku czerwca Prokuraturę Krajową, czy potwierdza informacje o zatrzymaniu właścicielki agencji pracy z Zielonej Góry. Wielkopolski Wydział Zamiejscowy PK prowadzi śledztwo w sprawie handlu ludźmi.

Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego PK poinformowała w odpowiedzi, że "w dniu 8 stycznia 2026 r. zatrzymano Małgorzatę K-S a następnie ogłoszono jej zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 par 1 i 3 kk) oraz handlu ludźmi ( art. 189 a par 1 kk)".

Dodała, że decyzją Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto z dnia 9 stycznia podejrzana "została tymczasowo aresztowania na okres trzech miesięcy". Dodała, że "środek przedłużony został do dnia 30 czerwca 2026 roku".

Źródło: TVN24
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Tagi:
PracaProkuratura
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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