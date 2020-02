Czołowe zderzenie na prostej drodze. Kobieta w ciężkim stanie, jej trzyletni syn nieprzytomny

Na trasie Biała Piska - Drygały w województwie warmińsko-mazurskim, doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. Ciężko ranna została kobieta, która jechała z trzyletnim synkiem. Nieprzytomne dziecko do szpitala przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - informuje policja.

"Matka w ciężkim stanie, dziecko nieprzytomne"

Siła uderzenia była potężna. Kobieta została zakleszczona w pojeździe. Strażacy przy użyciu ciężkiego sprzętu musieli wykonać dostęp do poszkodowanej. Po wydobyciu jej z rozbitego auta, w ciężkim stanie przewieziono ją do szpitala w Piszu. Po jej trzyletniego syna przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Nieprzytomny został przetransportowany do szpitala w Olsztynie - dodała policjantka.