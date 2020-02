Areszt dla podejrzanych o napaść na policjantów. Padły wtedy strzały, jeden z uciekinierów trafiony dwa razy

- Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie obu mężczyzn. Sąd Rejonowy w Świebodzinie przychylił się do tego wniosku i aresztował ich na 3 miesiące - przekazała podinsp. Małgorzata Barska z zielonogórskiej policji.

Za czynną napaść na funkcjonariuszy grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Za utrudnianie postępowania Kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności.

Potrącił policjantów

- Mężczyźni ci nie zastosowali się do poleceń i wsiedli do auta. Policjanci, chcąc uniemożliwić im ucieczkę, podbiegli do samochodu i otworzyli jego przednie drzwi. Wówczas kierowca auta gwałtownie ruszył do tyłu. Funkcjonariusze zostali uderzeni drzwiami pojazdu. Jeden z nich ma widoczne obrażenia nogi, a drugi ma stłuczoną prawą rękę – informowała Małgorzata Barska z zielonogórskiej policji.