Zajechał drogę byłej dziewczynie i celował do niej z broni. Instynktownie schowała głowę, zmieniła bieg i uciekła

Temperatura w kopalni Pniówek kilka dni przed wybuchem przekraczała 28 stopni Celsjusza, dlatego dniówkę górników skrócono z ośmiu do sześciu godzin. - Do eksplozji doszło po północy, czyli już po tym, kiedy górnicy powinni skończyć pracę - podkreślają związkowcy z Sierpnia'80. Przedstawiciele kopalni podkreślają, że sprawa zostanie dokładnie sprawdzona, ale przestrzegają przed przedwczesnym wyciąganiem wniosków. I wskazują, że przy odpowiedniej organizacji pracy, dniówka wcale nie musi być skracana do sześciu godzin. W wyniku eksplozji życie straciło dziewięć osób, siedmiu innych mężczyzn ciągle nie zostało odnalezionych.