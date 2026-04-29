Stream na rzecz Fundacji Cancer Fighters, zainicjowany przez youtubera o nicku Łatwogang, zakończył się w niedzielę wieczorem, ale zbiórka cały czas trwa. 282 741 778, 76 zł to kwota, którą udało się zebrać do wtorkowego wieczora.

Aleksandra Kopyść z fundacji Cancer Fighters przyznała w "Faktach po Faktach", że podczas zbiórki z każdą godziną "rosło jej serce". - Czułam niesamowitą dumę i wdzięczność za to, co cały naród zrobił dla podopiecznych naszej fundacji, dzięki czemu będziemy mieć realny wpływ, żeby onkologię dziecięcą poprawić - powiedziała.

Kopyść opowiedziała, że dzięki akcji Łatwoganga udało się jej zrealizować marzenie o tym, by świat usłyszał o jej podopiecznych. Współprowadząca fundację zapowiedziała, że teraz będą odbywały się spotkania na temat potrzeb oddziałów w sześciu województwach. Wyjaśniła, że Cancer Fighters są na etapie tworzenia rady i zapowiedziała transparentne działania, "żeby każdy widział, na co te środki będą przeznaczane".

Rak "jest cichym i brutalnym zabójcą"

Podopieczna fundacji - Jasmine - mówiła w TVN24, że rak "jest cichym i brutalnym zabójcą". - W moim przypadku nie było absolutnie żadnych objawów i dowiedziałam się o chorobie, kiedy poszłam na USG i okazało się, że mam bardzo powiększony węzeł chłonny - opisała.

- Jest to podstępna choroba, czasami ciężko ją wykryć, ponieważ są osoby, które - jak ja - nie miały żadnych objawów i wychodzi to bardzo późno, przez co leczenie jest bardziej wymagające i trudniejsze do przejścia - zwróciła uwagę.

Jasmine stwierdziła, że z chorobą ciężko jest sobie "radzić psychicznie i fizycznie". - Sama izolacja w szpitalu, gdy nie jesteśmy w stanie wyjść do ludzi, spotkać się ze swoimi rówieśnikami i widzieć swojej rodziny, jest ciężka psychicznie. Ale też fizycznie, ponieważ leczenie onkologiczne wiąże się z wieloma skutkami ubocznymi, o których ludzie nie mają pojęcia - podkreśliła.

