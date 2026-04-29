"By każdy widział, na co te środki będą przeznaczane". Zapowiedź Cancer Fighters

Łatwogang podczas charytatywnego streama na rzecz Fundacji Cancer Fighters, który transmitował ze swojej kawalerki
Jasmine: rak "jest cichym i brutalnym zabójcą"
Cancer Fighters, dzięki zbiórce prowadzonej przez Łatwoganga, będą mieć "realny wpływ, żeby poprawić onkologię dziecięcą" - tłumaczyła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Aleksandra Kopyść z fundacji. Z kolei podopieczna Cancer Fighters - Jasmine - opowiedziała, z jak podstępną chorobą się zmaga.

Stream na rzecz Fundacji Cancer Fighters, zainicjowany przez youtubera o nicku Łatwogang, zakończył się w niedzielę wieczorem, ale zbiórka cały czas trwa. 282 741 778, 76 zł to kwota, którą udało się zebrać do wtorkowego wieczora.

Aleksandra Kopyść z fundacji Cancer Fighters przyznała w "Faktach po Faktach", że podczas zbiórki z każdą godziną "rosło jej serce". - Czułam niesamowitą dumę i wdzięczność za to, co cały naród zrobił dla podopiecznych naszej fundacji, dzięki czemu będziemy mieć realny wpływ, żeby onkologię dziecięcą poprawić - powiedziała.

Kopyść opowiedziała, że dzięki akcji Łatwoganga udało się jej zrealizować marzenie o tym, by świat usłyszał o jej podopiecznych. Współprowadząca fundację zapowiedziała, że teraz będą odbywały się spotkania na temat potrzeb oddziałów w sześciu województwach. Wyjaśniła, że Cancer Fighters są na etapie tworzenia rady i zapowiedziała transparentne działania, "żeby każdy widział, na co te środki będą przeznaczane".

Rak "jest cichym i brutalnym zabójcą"

Podopieczna fundacji - Jasmine - mówiła w TVN24, że rak "jest cichym i brutalnym zabójcą". - W moim przypadku nie było absolutnie żadnych objawów i dowiedziałam się o chorobie, kiedy poszłam na USG i okazało się, że mam bardzo powiększony węzeł chłonny - opisała.

- Jest to podstępna choroba, czasami ciężko ją wykryć, ponieważ są osoby, które - jak ja - nie miały żadnych objawów i wychodzi to bardzo późno, przez co leczenie jest bardziej wymagające i trudniejsze do przejścia - zwróciła uwagę.

Monika Winiarska

Jasmine stwierdziła, że z chorobą ciężko jest sobie "radzić psychicznie i fizycznie". - Sama izolacja w szpitalu, gdy nie jesteśmy w stanie wyjść do ludzi, spotkać się ze swoimi rówieśnikami i widzieć swojej rodziny, jest ciężka psychicznie. Ale też fizycznie, ponieważ leczenie onkologiczne wiąże się z wieloma skutkami ubocznymi, o których ludzie nie mają pojęcia - podkreśliła.

Ochrona zdrowiaOnkologiaFakty po Faktach
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica