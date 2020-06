"Wyróżnienie" oraz "forma wsparcia" studentów. Stypendia imienia Jana Kulczyka wręczone

Ośmioro studentów poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza otrzymało stypendia imienia doktora Jana Kulczyka. Przyznawane są one między innymi za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe. - Elementem przyznawania stypendiów jest także honorowanie tych studentów, doktorantów, którzy są w trudniejszej sytuacji materialnej i to ma im ułatwić, by swoje osiągnięcia naukowe, talenty, mogli spokojnie rozwijać - mówił rektor UAM, profesor Andrzej Lesicki.

"Wyróżnienie" oraz "forma wsparcia" studentów

W rozmowie z TVN24 oceniła, że "to jest wielkie szczęście, jeśli los, który nas obdarowuje zawsze czymś pięknym - każdy z nas ma talenty - pozwala nam też dawać dalej to, co dostaliśmy". - Myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy, że jest to prawo natury po prostu - dodała. - Jest to w związku z tym taki ludzki obowiązek, być w pełni z drugim człowiekiem, zauważać go i służyć mu po prostu tym, czym możemy - przekonywała.