Prokurator Generalny przekazał dzisiaj do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - podała Prokuratura Krajowa. Zarzuty dotyczą 11 przestępstw, w tym działania w zorganizowanej grupie przestępczej. - Ocena wniosku będzie przeprowadzona tak szybko, jak to możliwe - poinformowała rzeczniczka marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek. "To polityczna ustawka i zemsta Tuska i Giertycha, osobiście zainteresowanych zdyskredytowaniem ministra Zbigniewa Ziobro oraz zniszczeniem środowiska Suwerennej Polski i całej Zjednoczonej Prawicy" - napisał Romanowski.