Najbardziej atrakcyjne państwa do studiowania w Europie. Polska wysoko w rankingu

Skąd przyjeżdżają do Polski zagraniczni studenci

Ponad połowa osób, które zdecydowała się zdobywać wykształcenie w Polsce, ma ukraińskie obywatelstwo. Ukraińcy od wielu lat są najliczniejszą grupą zagranicznych studentów. Tak samo było przed wojną w Ukrainie . Na drugim miejscu plasują się Białorusini. Spośród studentów zagranicznych około 60 proc. studiuje w języku polskim, a 37 proc. - w języku angielskim. O ile w roku akademickim 2021/2022 na polskich uczelniach było 89 420 zagranicznych studentów, obecnie ta liczba wzrosła do 102 200. To przyrost rzędu 5 proc. Z kolei w roku akademickim 2021/2022 liczba zagranicznych studentów zwiększyła się o ponad 4,7 tysiąca w stosunku do roku wcześniej. Oprócz Ukrainy i Białorusi studenci pochodzą z ponad 170 innych państw, w tym z Zimbabwe, Turcji , Indii, Azerbejdżanu, Uzbekistanu , Chin, Kazachstanu czy Nigerii.

Jakie studia wybierają w Polsce studenci z zagranicy

Które kraje są najpopularniejsze wśród studentów z innych krajów

Na szczycie rankingu Projektu Atlas znajduje się Wielka Brytania, gdzie studenci zagraniczni stanowią 25 procent ogółu. Na kolejnych miejscach są Holandia i Francja, tam studenci zagraniczni stanowią odpowiednio 14 proc. i ponad 13 proc. Odzwierciedla to po części preferencje polskich studentów, którzy decydując się na wyjazd wybierają na studia najczęściej Wielką Brytanię lub Holandię. W raporcie zwrócono uwagę, że odsetek studentów w Holandii stale rośnie od 2016 roku, a w czasie pandemii ten przyrost tylko przyspieszył. W latach 2013-2016 holenderski rząd prowadził głośną kampanię na rzecz internalizacji edukacji pod hasłem "Make it in the Holland!".