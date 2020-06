"Zadano mi ponad 70 pytań. To próba zmęczenia i zastraszenia". Kolejni studenci czekają na przesłuchania

Kolejne przesłuchania studentów Uniwersytetu Śląskiego w sprawie profesor Ewy Budzyńskiej. Chodzi o grupę studentów, którzy w marcu minionego roku zarzucili wykładowczyni nietolerancję i homofobię. Sprawą zajmuje się specjalna komisja uczelni. Do akcji wkroczyła też prokuratura i to budzi zastrzeżenie studentów i wykładowców. Padają pytania o autonomiczność placówki. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Sześć godzin trwało przesłuchanie studentki Magdaleny Bigewskiej. To już siódme przesłuchanie studentów Uniwersytetu Śląskiego w ostatnich dniach. Agata Otrębska, uczestniczka protestu przed posterunkiem nie ukrywa wściekłości. - Przekraczane są ostatnie bastiony wolności – uważa.

"Zadano mi ponad 70 pytań. To typowa próba zmęczenia i zastraszenia"

Władze uczelni sprawę skierowały do rzecznika dyscyplinarnego. Teraz zajmuje się nią specjalna komisja. Profesor Budzyńska w styczniu sama odeszła z pracy. W postępowaniu prokuratorskim ma status pokrzywdzonej, a studenci są wzywani na podstawie paragrafu, który mówi o fałszowaniu dokumentów . Śledztwo prokuratura wszczęła po doniesieniu anonimowej osoby. Magdalena Bigewska stwierdza, że pełnomocnik pani profesor podczas przesłuchania zachowywała się w sposób agresywny. - Zadano mi ponad 70 pytań. To typowa próba zmęczenia i zastraszenia – ocenia Sylwia Kwaśniewska.

"Wtargnięcie czynników zewnętrznych może powodować strach u studentów"

Ale rektor-elekt Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek twierdzi, że "jeśli wolność słowa narusza czyjąś godność, prowadzi do wykluczenia, głosi nieprawdę to wtedy musimy przyjąć konsekwencje tej wolności". - To znaczy założyć, że ktoś dotknięty tymi słowami może na nie zareagować - wyjaśnia.