Na drodze znalazł żółwia, gada zaniósł policjantom. Właściciel poszukiwany

Do komisariatu w Strzelinie (woj. dolnośląskie) trafiła paczka z nietypową zawartością. Do funkcjonariuszy zgłosił się mężczyzna z pudełkiem, w którym znajdował się żółw. Mężczyzna przekazał mundurowym, że zwierzę zostało porzucone przy drodze. Funkcjonariusze przekazali gada pod opiekę specjalistów, którzy teraz szukają jego właściciela. I podkreślają: "Stwierdzenie +to mój, bo mi uciekł+ nie wystarczy".