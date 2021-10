Miał rzucać szczeniakiem o podłogę podczas relacji w internecie. Ruszył proces

W Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie) ruszył proces mężczyzny, który podczas internetowej relacji na żywo miał znęcać się nad szczeniakiem. Mężczyzna - jak ustalili śledczy - rzucał czworonogiem o podłogę i szarpał go. Teraz grożą mu nawet trzy lata więzienia. Przed sądem Tomasz K. stwierdził, że niewiele pamięta, bo feralnego dnia był pijany.

W marcu w sieci pojawiło się nagranie, na którym było widać, jak mężczyzna znęca się nad szczeniakiem. Prowadził - pod pseudonimem - relację na żywo, którą oglądać mógł każdy chętny. W pewnym momencie mężczyzna podniósł swojego psa, mocno chwytając go za kark, po czym zaczął nim wymachiwać i rzucił w kierunku posadzki, bardzo dosadnie przy tym przeklinając. Sytuacja się powtórzyła, mimo że szczeniak swoim piskiem wyraźnie dawał do zrozumienia, że cierpi.

Zachowanie mężczyzny wzburzyło jednego z internautów, który postanowił ustalić, kim jest osoba znęcająca się nad szczeniakiem. - Udostępnił nagranie na swoim profilu w mediach społecznościowych. Ma spore zasięgi, jest znany wśród swoich rówieśników. Odezwał się do niego mieszkaniec województwa lubuskiego, który rozpoznał mężczyznę – relacjonowała Alicja Stanilewicz z OTOZ w Gorzowie Wielkopolskim.

Nawet trzy lata więzienia

Internauta przekazał społecznikom, że mężczyzna z nagrania to mieszkaniec województwa lubuskiego. - Podjęliśmy interwencję. Na początku właściciel wezwał na miejsce policję, zarzucając, że go nękamy. Ale jeszcze przed przyjazdem służb uspokoił się i dobrowolnie oddał pod naszą opiekę szczeniaka i jego matkę – mówiła Stanilewicz. Jak dodawała, właściciel zrozumiał swój błąd i nie stawiał oporu w trakcie odbierania zwierząt.

Kiedy policjanci dojechali na miejsce, przedstawicielki z OTOZ miały już pisemną zgodę właściciela psów, w której zgodził się na oddanie zwierząt. - Wszczęliśmy postępowanie w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Za to przestępstwo może grozić do trzech lat pozbawienia wolności – informował Tomasz Bartos, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich. Sprawą zajęła się też prokuratura, która akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi K. skierowała do sądu.