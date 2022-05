Próbowali go zatrzymać do kontroli, 53-latek nie żyje. Ranni policjanci w szpitalach

Policjanci ranni w strzelaninie w Gorzewie (woj. wielkopolskie) przebywają w szpitalach. Jak informują medycy, ich stan jest stabilny. Sekcję zwłok 53-letniego mężczyzny, który - po pościgu - otworzył ogień do funkcjonariuszy zaplanowano na czwartek. Sprawę bada prokuratura.

We wtorkowe popołudnie w miejscowości Gorzewo dwóch policjantów wydziału ruchu drogowego zostało postrzelonych przez 53-latka, który wcześniej nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci w odpowiedzi użyli broni służbowej - kierowca dostawczego busa zginął. Funkcjonariusze - jeden z ranami brzucha, drugi nogi - zostali przetransportowani do szpitali.

Medycy: stan funkcjonariuszy stabilny

Ranny w brzuch 24-letni funkcjonariusz trafił do szpitala w Poznaniu, a postrzelony w udo 35-letni policjant do szpitala w Obornikach. We wtorek wieczorem starszy lekarz obornickiego szpitala powiedział PAP, że stan przebywającego na oddziale chirurgicznym funkcjonariusza jest dobry.

Rzeczniczka prasowa Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Zuzanna Pankros powiedziała w środę, że stan 24-letniego policjanta jest stabilny, niezagrażający życiu. - Jest wydolny krążeniowo i oddechowo, przytomny i dzisiaj zostanie przekazany z OIOM na oddział chirurgii ogólnej i obrażeń wielonarządowych - poinformowała.

Pankoros dodała, że we wtorkowe popołudnie policjant był operowany przez dwie godziny. - Miał bardzo poważne obrażenia, ponieważ miał ranę penetrującą przestrzeń zaotrzewnową, z uszkodzeniem w dwóch miejscach jelita cienkiego - relacjonowała.

Drugi z rannych funkcjonariuszy jest hospitalizowany w Obornikach. Jak dowiedział się reporter TVN24, policjant jest po zabiegu, a jego stan jest stabilny. Prawdopodobnie opuści szpital jeszcze w tym tygodniu.

Sekcją zwłok 53-latka zaplanowano na czwartek.

Gorzewo - miejscie, gdzie doszło do strzelaniny TVN24

Chcieli zatrzymać kierowcę do kontroli, on zaczął uciekać, później padły strzały

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 14 w Gorzewie w gminie Ryczywół (Wielkopolska), kiedy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej w Obornikach próbowali zatrzymać do kontroli samochód dostawczy. - Kierowca zaczął uciekać, wjechał w polną drogę. Policjanci ruszyli za nim. Pościg trwał kilka kilometrów. W pewnym momencie kierowca wysiadł z samochodu, wyciągnął pistolet i zaczął strzelać do policjantów, którzy również odpowiedzieli ogniem - powiedział tvn24.pl młodszy aspirant Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Mężczyzna zginął, policjanci zostali ranni.

Jak poinformowała policja, "napastnik to 53-letni mieszkaniec powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego". - W przeszłości był wielokrotnie notowany przez policję za różnego rodzaju przestępstwa - powiedziała, dodając, że "w momencie zdarzenia nie był osobą poszukiwaną". Z ustaleń policji wynika, że napastnik strzelał z broni czarnoprochowej, z rewolweru.

Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Do strzelaniny doszło po tym, jak policjanci chcieli zatrzymać 53-latka do kontroli TVN24

Źródło: PAP, TVN24