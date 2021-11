W przedszkolu pojawił się dym. Opiekunowie ewakuowali 26 dzieci

czytaj dalej

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka, mówiąc o sytuacji kobiet w ciąży, stwierdziła, że to, co ma im do zaproponowania PiS, to "sale tortur na oddziałach patologii ciąży". Na konferencji prasowej wraz z innymi posłankami KO zapowiedziała, że ich klub zwróci się o zwołanie wspólnego posiedzenia sejmowych komisji: sprawiedliwości i praw człowieka oraz zdrowia w sprawie śmierci 30-letniej pacjentki z Pszczyny. Tymczasem wicemarszałek z PiS - Ryszard Terlecki, pytany o losy projektu prezydenta w sprawie zmiany ustawy antyaborcyjnej, odparł, że "gdzieś się szykuje, ale prawdę mówiąc w Sejmie w tej chwili tego nie ma".