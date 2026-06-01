Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Sytuacja bez precedensu". Teraz przed nimi "kluczowe pytanie"

|
01 1925 fpf gosc-0088
Szłapka o "sytuacji bez precedensu"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Chodziło o to, żeby rozpocząć pracę ze świeżym i trochę zewnętrznym spojrzeniem na to wszystko - mówił w "Faktach po Faktach" rzecznik rządu Adam Szłapka. Komentował decyzję o rozwiązaniu struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce po referendum w Krakowie. - Wydarzyła się sytuacja jednak bez precedensu - ocenił.

Premier Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Komisarzem partii w regionie będzie teraz wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Dotychczasowym szefem małopolskich struktur KO był Aleksander Miszalski, który 24 maja został odwołany w referendum z funkcji prezydenta Krakowa.

Sprawę komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka (KO). - Wydarzyła się sytuacja jednak bez precedensu - ocenił. - Nieczęsto się zdarza, że po tak krótkim czasie prezydent jest odwołany - dodał.

Odnosząc się do decyzji o rozwiązaniu struktur, powiedział, że "chodziło o to, żeby rozpocząć pracę ze świeżym spojrzeniem i jednak takim trochę zewnętrznym spojrzeniem na to wszystko". Przypomniał, że odbędą się wybory na prezydenta Krakowa.

- Wszyscy czuliśmy, że tam jest też potrzebna zmiana. To nie chodzi o jakąś krytykę, o podejście jakieś osobiste. To są trudne sytuacje oczywiście w demokracji - mówił Szłapka.

- Olek Miszalski jako prezydent Krakowa wziął na siebie szereg bardzo trudnych decyzji. Nie wszystkie spodobały się wyborcom. Rozpoczęła się akcja referendalna. Wynik tego referendum jest taki, że został odwołany - dodał.

Dziesięć powodów porażki Miszalskiego. Dlaczego prezydent z KO przegrał
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dziesięć powodów porażki Miszalskiego. Dlaczego prezydent z KO przegrał

Piotr Kozanecki, Bartłomiej Plewnia

Kto kandydatem na prezydenta Krakowa?

Szłapka był dalej pytany, kto będzie kandydatem na prezydenta Krakowa. - To jest kluczowe pytanie, do którego musimy być bardzo dobrze przygotowani - odpowiedział. - To nie jest takie pytanie, które powinno być przedmiotem dyskusji publicznej w mediach, zanim zostanie ta decyzja podjęta - dodał.

Dopytywany przez prowadzącą program Katarzynę Kolendę-Zaleską, czy większe szanse na to, żeby zostać kandydatem ma Paweł Kowal czy Monika Piątkowska, odparł: - Wie pani redaktor, co muszę teraz odpowiedzieć? Pomidor.

Szłapka: najłatwiej jest dołożyć do pieca, ale musimy myśleć o przyszłości

Szłapka mówił też w "Faktach po Faktach" o reakcji prezydenta Karola Nawrockiego na decyzję przywódcy Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA". Nawrocki powiedział w piątek, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu.

Tusk: decyzja Zełenskiego jest niepokojąca
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk: decyzja Zełenskiego jest niepokojąca

Mikołaj Gątkiewicz

Rzecznik rządu został zapytany wobec tego, czy będzie kontrasygnata premiera, jeśli kapituła zdecydowałaby o odebraniu orderu.

- Myślę, że bardzo precyzyjnie, choć krótko, wypowiedział się pan premier. Nasze relacje z Ukrainą i kwestia naszego bezpieczeństwa są niezwykle poważne z punktu widzenia przyszłości Polski i przyszłości Ukrainy. I nie może być tak, że my się zakopiemy w przeszłości, bo ktoś inny za nas wybierze przyszłość - odpowiedział Szłapka.

Dodał, "strona ukraińska i prezydent Zełenski powinni to zrozumieć, rozumiejąc wrażliwość Polaków, ale też wszyscy w Polsce, którzy rozumieją, jak ważne są kwestie relacji polsko-ukraińskich dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej przyszłości, też powinni pamiętać o tym, że czasem nadmierna reakcja czy eskalacja też nam nie służy".

- Nie wiem, jaka będzie ostatecznie decyzja pana prezydenta. Będzie spotkanie kapituły. Jeśli taki wniosek wpłynie, to wtedy na ten temat będzie można coś powiedzieć - zaznaczył.

Tłumaczył dalej, że obecnie zadaniem szefa rządu - "i premier się tym zajmuje - jest to, żeby ułożyć te relacje w taki sposób i tę sytuację naprawić w taki sposób, żeby przyszłość naszego bezpieczeństwa była decydowana w Polsce, a nie gdzieś tam na zewnątrz".

Jak mówił, "trzeba wybrać interes państwa, naszego bezpieczeństwa i niekoniecznie płynąć z tą najsilniejszą i najłatwiejszą emocją, bo zawsze najłatwiej jest dołożyć do pieca". - Zawsze najłatwiej jest zwiększyć eskalację, bo to są bardzo łatwe punkty, ale na koniec dnia musimy myśleć o naszej przyszłości i o naszym bezpieczeństwie - podkreślił.

OGLĄDAJ: Tusk rozwiązuje struktury KO w Małopolsce. "Wszyscy czuliśmy, że potrzebna jest tam zmiana"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 25 min
pc
"Bałem się ojcostwa, ale jeszcze bardziej go pragnąłem"
Piotr Jacoń
1 godz 4 min
pc
"Nasze mózgi to mózgi przyćpanych ludzi"
Piotr Jacoń
45 min
pc
Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata
Udostępnij:
Tagi:
Adam SzłapkaKrakówDorota NiedzielaAleksander Miszalski
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
50-letnia Magdalena z Krakowa przez 20 lat nie wychodziła z mieszkania
Ich córka ponad 20 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
Kraków
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Obrzydliwe" słowa Mentzena. Poseł Konfederacji: nie mówił o ogóle
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
Bartosz Cichocki
Były ambasador reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie
Polska
Hel-666
Zagraniczne media o polskiej "Highway to Hel"
Świat
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Donald Trump
Dwie rozmowy Trumpa. Jest zawieszenie broni
Donald Tusk
Tusk: tu nie może być miejsca na wahania
Żandarmeria Wojskowa
Żandarmeria ustaliła właściciela 33 skrzyń na amunicję
Olsztyn
Braki paliwa w Sewastopolu na Krymie
Półwysep bez paliwa. Wprowadzają talony
BIZNES
Toporek z poroża jeleniowatych znalazł w rzece mieszkaniec
Wyjątkowe znalezisko w Wiśle. Wiadomo, co to jest
WARSZAWA
Porzucił wózek i złapał stopa
Złapał stopa, porzucił w aucie roczną córkę
Lublin
Cezary Tomczyk
Wiceszef MON: to porażający materiał
Karol Nawrocki
"Nie taka była idea". Najgłośniejsze weta Nawrockiego
Sebastian Zakrzewski
Czapka należała do więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego
Niezwykłe znalezisko w szkole. Próbują rozwikłać tajemnicę
Trójmiasto
Plaża w Koksijde - zdjęcie przykładowe
Dziesiątki martwych rekinów na europejskiej plaży. Co się z nimi stało?
METEO
Policjanci odnaleźli skradzione auto
Zostawiła kluczyki, auto warte 400 tysięcy odjechało na jej oczach
Wyszków
Wyrok sądu
Wyrwał kobiecie torebkę, przejechała go samochodem. "Nie chciałam zabić"
shutterstock_2453355995
Zamieszanie z apteczkami w samochodzie. Czy kierowcom przybył nowy obowiązek
Paulina Karpińska
Ireneusz Nowak
Zmiana ważnego dowódcy. Jest decyzja prezydenta
Donald Tusk
"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"
W KULUARACH
Burze
Burze nie zamierzają odpuścić. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji podsumowującej pierwszy etap programu SAFE
Szef MON: zbrodnią i zdradą byłoby niewykorzystanie tego
Polska
imageTitle
Chwalińska może spać spokojnie. "Wszystko załatwione"
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk rozwiązał struktury KO w Małopolsce. "Szansa na nowe tchnienie"
Kraków
Karol Nawrocki
Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu
Polska
Zaporoska Elektrownia Jądrowa
Doniesienia z Zaporoża. Agencja Energii Atomowej żąda dostępu do elektrowni
Świat
Modernizacja linii otwockiej
Kolejarze najpierw pozbyli się zieleni, teraz obiecują nowe drzewa
OTWOCK
24 min
repo cnb Świerczek
PremieraPolecieliśmy do Seulu sprawdzić, za co Polska płaci ogromne raty
Piotr Świerczek

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica