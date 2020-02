"Tego typu rezolucje wpisują się w propagowanie zakazanego ustroju totalitarnego"

Składaliśmy zawiadomienia do prokuratury, że tego typu rezolucje wpisują się właściwie w propagowanie zakazanego ustroju totalitarnego - mówił we "Wstajesz i wiesz" Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Komentował przyjęte przez niektóre samorządy uchwały o tak zwanych strefach wolnych od LGBT. - Kiedy wyczerpiemy drogę odwoławczą, krajową, zwrócimy się ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - dodał.

Z powodu "uchwał anty-LGBT" podjętych przez miejskich radnych, współpracę z Tuchowem zawiesiła partnerska francuska gmina Saint-Jean de Bray, a z Kraśnikiem gmina Nogent-sur-Oise. To samo zapowiedziało kilka kolejnych miast.

Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24, że "dopiero z perspektywy tych europejskich miast widać to, o czym my trąbimy już od jakiegoś czasu". - Że to są właściwie działania, które nawiązują do najgorszych tradycji ideologii totalitarnych - wskazywał.

- Składaliśmy zawiadomienia do prokuratury, że tego typu rezolucje wpisują się właściwie w propagowanie zakazanego ustroju totalitarnego. Niestety, prokuratury bardzo niechętnie coś takiego wszczynają [do rozpoznania w postępowaniach - przyp. red.] - dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że uchwały o "strefach wolnej od LGBT" są łamaniem prawa. - Moim zdaniem jest to naruszenie artykułu 256. Kodeksu karnego, czyli propagowanie zakazanego, totalitarnego ustroju państwa - uściślił Dulkowski.

- W tej chwili złożyliśmy takie, zawiadomienia do prokuratury. Kiedy wyczerpiemy drogę odwoławczą, krajową, zwrócimy się ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - poinformował gość TVN24.

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej. § 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej. § 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Dulkowski: zastanawiam się, czy ludzie naprawdę w to wierzą

Gość "Wstajesz i wiesz" zastanawiał się także nad motywacją do podejmowania uchwał "anty-LGBT" i ogłaszania przez samorządy "stref wolnych od LGBT".

- Zastanawiam się, czy jest to cyniczna gra polityczna - nie tylko tych samorządowców, ale obserwujemy to na szczeblu ogólnokrajowym polityków PiS - czy też ludzie naprawdę w to wierzą, że w ten sposób, dyskryminując część obywateli, innych obywateli przed czymś chronią - mówił.

Dulkowski ocenił, że "mamy mnóstwo osób na wysokich szczeblach władzy, które pokazują, że tego typu narracja jest dopuszczalna".

