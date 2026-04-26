"To symbol, że młode pokolenie potrafi robić niesamowite rzeczy" Filip Czerwiński |

"Z kawalerki na Pradze dzisiaj zrobiło się centrum zarządzania wszechświatem" Źródło: TVN24

Charytatywny stream i zbiórka na kanale Łatwogang zgromadził już ponad 210 milionów złotych. Zebrane pieniądze wesprą Fundację Cancer Fighters, która udziela pomocy osobom chorym na raka i ich rodzinom.

- Dla mnie to jest w ogóle symbol tego, jak młode pokolenie potrafi robić niesamowite rzeczy. Zobacz, z kawalerki na Pradze dzisiaj zrobiło się centrum zarządzania wszechświatem - skomentowała w "Faktach po Faktach" TVN24 dziennikarka Martyna Wojciechowska, prezeska Fundacji UNAWEZA.

Inne podejście do walki z rakiem

Marek Kopyść, założyciel fundacji Cancer Fighters, mówił w programie, że jego istniejąca od ponad 10 lat organizacja "zmienia też podejście do walki z chorobą nowotworową".

- Bo my przede wszystkim zawsze pokazywaliśmy to troszeczkę w inny sposób. Z takim podejściem. Można też zobaczyć nasze filmy w social mediach, gdzie nasze dzieci często się wygłupiają z naszymi wolontariuszami - powiedział.

Inspiracją do zorganizowania streamu była piosenka rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej Fundacji Cancer Fighters, zatytułowana "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)".

- Jak zobaczyłam tę piosenkę, która też jest bardzo bliska mojemu sercu, bo straciłam dziadka walczącego z chorobą nowotworową, to pomyślałam sobie, że naprawdę to ma sens. To ma sens, żeby to zrobić, żeby pokazać to szerszej publiczności - powiedziała Magdalena Szepietowska, dziennikarka "Faktów" TVN.

