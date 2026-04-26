Polska

"To symbol, że młode pokolenie potrafi robić niesamowite rzeczy"

Fakty po Faktach
"Z kawalerki na Pradze dzisiaj zrobiło się centrum zarządzania wszechświatem"
Źródło: TVN24
Charytatywna zbiórka prowadzona przez youtubera Łatwogang zgromadziła już ponad 210 milionów złotych. Pieniądze wesprą dzieci chore na raka i ich rodziny. - To jest symbol tego, jak młode pokolenie potrafi robić niesamowite rzeczy - skomentowała dziennikarka Martyna Wojciechowska. - Zmieniamy podejście do walki z chorobą nowotworową. Zawsze pokazywaliśmy to w inny sposób - mówił Marek Kopyść, założyciel Fundacji Cancer Fighters.

Charytatywny stream i zbiórka na kanale Łatwogang zgromadził już ponad 210 milionów złotych. Zebrane pieniądze wesprą Fundację Cancer Fighters, która udziela pomocy osobom chorym na raka i ich rodzinom.

- Dla mnie to jest w ogóle symbol tego, jak młode pokolenie potrafi robić niesamowite rzeczy. Zobacz, z kawalerki na Pradze dzisiaj zrobiło się centrum zarządzania wszechświatem - skomentowała w "Faktach po Faktach" TVN24 dziennikarka Martyna Wojciechowska, prezeska Fundacji UNAWEZA.

Ponad 215 milionów złotych na liczniku. "To jest jeden wielki cud"
Inne podejście do walki z rakiem

Marek Kopyść, założyciel fundacji Cancer Fighters, mówił w programie, że jego istniejąca od ponad 10 lat organizacja "zmienia też podejście do walki z chorobą nowotworową".

- Bo my przede wszystkim zawsze pokazywaliśmy to troszeczkę w inny sposób. Z takim podejściem. Można też zobaczyć nasze filmy w social mediach, gdzie nasze dzieci często się wygłupiają z naszymi wolontariuszami - powiedział.

Inspiracją do zorganizowania streamu była piosenka rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej Fundacji Cancer Fighters, zatytułowana "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)".

- Jak zobaczyłam tę piosenkę, która też jest bardzo bliska mojemu sercu, bo straciłam dziadka walczącego z chorobą nowotworową, to pomyślałam sobie, że naprawdę to ma sens. To ma sens, żeby to zrobić, żeby pokazać to szerszej publiczności - powiedziała Magdalena Szepietowska, dziennikarka "Faktów" TVN.

Źródło: TVN24

Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Zrzut ekranu 2026-04-26 o 20
Ponad 215 milionów złotych na liczniku. "To jest jeden wielki cud"
Polska
imageTitle
Gigantyczna wpłata od Lewandowskich. Wszystko dla chorych dzieci
EUROSPORT
Wichury w Polsce
Uszkodzone dachy, powalone drzewa. Ponad dwa tysiące interwencji
METEO
20260426_PF_PJ001
Legia rozbita w Poznaniu. Mecz do jednej bramki
EUROSPORT
Przymrozki
Przy gruncie -8 stopni. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Zdjęcie opublikowane przez Donalda Trumpa po strzelaninie na kolacji korespondentów
Trump o napastniku: kiedy czyta się jego manifest, jedno jest pewne
Świat
Japonia
1400 strażaków, 100 żołnierzy. Walczą z ogniem, czekają na deszcz
METEO
Coco Gauff
Madrycka choroba atakuje. Najpierw Świątek, teraz Gauff
EUROSPORT
imageTitle
Świetna Niewiadoma-Phinney na podium. Vollering poza konkurencją
EUROSPORT
imageTitle
Bardzo ważne zwycięstwo. Widzew walczy o utrzymanie
EUROSPORT
Wypadek w Janowcu
Wypadek na Lubelszczyźnie. Lądowały dwa śmigłowce LPR
Lublin
imageTitle
Szczęsny dotrzymał słowa. Jest nagranie z Yamalem
EUROSPORT
Policja zatrzymała pseudokibiców w Oławie
Pseudokibice szykowali się do bójki. 14 osób zatrzymanych
Wrocław
Donald Trump wraz z Melanią Trump na gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w Waszyngtonie
Przywódcy "zjednoczeni w potępieniu" po wydarzeniach w Waszyngtonie
Świat
Burza chmury pogoda
Gdzie jest burza? Błyska się i pada
METEO
Prace na Jagiellońskiej
Od poniedziałku utrudnienia na Jagiellońskiej
WARSZAWA
Na gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu padły strzały
Strzały padły kilkadziesiąt metrów od niego. "Były osoby, którym puszczały nerwy"
Świat
imageTitle
Słynny klasyk znowu dla Pogaczara. Świetny nastolatek w końcu pokonany
EUROSPORT
Leszek Balcerowicz na trasie biegu w Międzyzdrojach, rok 1996
"Jeden z chłopaków miał kij, którym rąbnął mnie w głowę". Takiego Balcerowicza nie znacie
Rafał Kazimierczak
Rafineria w Jarosławiu
Kluczowa rafineria zaatakowana. Doszło do pożaru
BIZNES
Maccastorna
Wynik zaskoczył nawet mieszkańców. Najwyższy dochód w kraju
BIZNES
imageTitle
Wielkie serce Świątek. Wpłaciła fortunę
EUROSPORT
Budynek w Monako, w którym apartament mają Przemysław Kral i Karolina Gwóźdź
Ruch żony prezesa Zondacrypto. Co się stało pięć dni przed wybuchem afery
Michał Fuja
Donald Trump
Prokurator generalny o "prawdopodobnym celu" napastnika
Świat
imageTitle
Obrońca tytułu gra dalej. W ćwierćfinale musi się mieć na baczności
EUROSPORT
imageTitle
Wrócił do składu i zapisał się w historii. Wielki wyczyn Lewandowskiego
EUROSPORT
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Popyt na energię rośnie. To rodzi nowe wyzwania
BIZNES
Trzęsienie ziemi w Norwegii w okolicach Oslo
"Nie sądziłam, że doświadczymy tutaj czegoś takiego"
METEO
Marsz "Zerwijmy łańcuchy" w Warszawie
Marsz w obronie praw zwierząt i w hołdzie dla tragicznie zmarłego posła Litewki
WARSZAWA
"Zapytał, czy wiem o eksplozji w zakładzie. Uznałem, że robi sobie żarty"

