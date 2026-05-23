Pilna narada w MSWiA. Przyjechali szefowie służb

Fałszywe zgłoszenie, służby w domu rodzinnym prezydenta. Jest reakcja premiera
W MSWiA odbyła się pilna narada ministra z szefami służb. Ma to związek z wejściem strażaków do mieszkania rodzinnego prezydenta po fałszywym zgłoszeniu. Po zakończeniu spotkania rzeczniczka wydała komunikat.

W sobotę po fałszywym zgłoszeniu o pożarze i zagrożeniu dla lokatorów strażacy "siłowo weszli" do domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku.

Niedługo później minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował, że zwołał pilne spotkanie w ministerstwie na godzinę 22.15.

Rzeczniczka MSWiA Karola Gałecka przekazała po północy, że w naradzie, którą kierował minister Kierwiński, udział wzięli: szef straży pożarnej generał Wojciech Kruczek, szef policji generał Marek Boroń, komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości młodszy inspektor Wojciech Olszowy oraz wiceministrowie Czesław Mroczek i Wiesław Leśniakiewicz.

Jak ustalił reporter TVN24 Sebastian Napieraj, w spotkaniu brał też udział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

"Policja prowadzi postępowanie"

"Podczas narady omówiono zdarzenie dotyczące zgłoszeń, które wpłynęły do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 23 maja w godzinach wieczornych i dotyczyły wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz" - czytamy. "Informujemy, że Centrum Powiadamiania Ratunkowego przekazało zgłoszenie zgodnie z obowiązującą procedurą bezpośrednio do straży pożarnej, policji i ratownictwa medycznego. Wymienione służby ratunkowe pojawiły się niezwłocznie. Na miejscu zdarzenia kierujący akcją strażak, po rozpoznaniu sytuacji, podjął decyzję o siłowym wejściu do mieszkania, należącego do rodziny Prezydenta RP" - przekazała rzeczniczka. Jak dodała, "w wyniku sprawdzenia mieszkania nie stwierdzono zagrożenia pożarowego, ani obecności osób poszkodowanych, lokal był pusty". "W związku z zaistniałą sytuacją policja prowadzi postępowanie celem ustalenia sprawców tego zdarzenia" - czytamy.

Gałecka podkreśliła, że "każde powiadomienie traktowane jest przez służby ratownicze z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji".

