Straż Narodowa kupiła posiadłość ze środków z Funduszu Patriotycznego. Posłowie KO: widzieliśmy akt notarialny

Posłowie KO w siedzibie Funduszu

- Pan Bąkiewicz, reszty nie pamiętam z nazwiska. W sumie pięć osób - mówi kobieta. - Jak pani się dowiedziała, że to jest Straż Narodowa, to co sobie pani pomyślała? - dopytywał Artur Warcholiński. - No, że kiepsko. Nie bardzo byłam z tego zadowolona, ale stwierdziłam: klient jak każdy inny i może rzeczywiście sprzedać to i w ogóle zapomnieć komu się to sprzedało. To unikatowe miejsce, a inni zainteresowani nie mieli tylu pieniędzy - podsumowuje.