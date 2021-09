Straż Graniczna: obserwujemy funkcjonariuszy bądź żołnierzy, którzy nie byli wcześniej widziani przy tej granicy

Straż Graniczna poinformowała w środę, że jej funkcjonariusze obserwują po białoruskiej stronie granicy funkcjonariuszy bądź żołnierzy, których umundurowanie i wyposażenie może wskazywać, że nie są to służby graniczne. Informacje te potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Funkcjonariusze Straży Granicznej od dłuższego już czasu obserwują po stronie białoruskiej przy granicy z Polską funkcjonariuszy bądź żołnierzy, którzy nie byli wcześniej widziani przy tej granicy. Ich umundurowanie i wyposażenie może wskazywać, że nie są to służby graniczne" - podała na Twitterze Straż Graniczna.

Informacje te potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. "W pasie przygranicznym z Polską identyfikowani są żołnierze m. in. jednostek powietrzno-desantowych, służby do zadań specjalnych PKG RB, czy OMONU. Niektórzy żołnierze dysponują m. in. karabinami snajperskimi. Rację ma Straż Graniczna - przy granicy z Polską pojawiają się żołnierze z jednostek, które nie zajmują się zabezpieczaniem granicy tylko działaniami bojowymi" - napisał na Twitterze Żaryn.