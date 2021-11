Straż Graniczna: grupa 60 migrantów próbowała siłowo przekroczyć granicę

Duża grupa migrantów próbowała przedostać się siłowo do Polski. Doszło do tego w okolicy miejscowości Połowce na Podlasiu w nocy z niedzieli na poniedziałek - poinformowała ppor. Anna Michalska z sekcji prasowej Straży Granicznej. - Funkcjonariusze SG udaremnili tę próbę - dodała. Ostatniej doby odnotowano 118 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.