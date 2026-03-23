Zderzenie podczas lądowania. Lotnisko zamknięte
Zderzenie podczas lądowania. Lotnisko zamknięte
Polska

"Strategiczny błąd" prezydenta Nawrockiego

Karol Nawrocki
Barbara Brodzińska-Mirowska: bratanie się z Orbanem jest niewytłumaczalne
Źródło: TVN24
Z punktu widzenia strategicznego bezpieczeństwa Polski i jej racji stanu, bratanie się z Orbanem jest niewytłumaczalne - oceniła politolożka Barbara Brodzińska-Mirowska w "Faktach po Faktach" w TVN24, komentując zapowiedź wizyty Karola Nawrockiego na Węgrzech. Jej zdaniem ta wizyta wpisuje się w wizję obniżania społecznego nastawienia do Unii Europejskiej.

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki uda się do Budapesztu, gdzie spotka się z premierem Viktorem Orbanem. Wcześniej tego dnia do Przemyśla przybędzie prezydent Węgier Tamás Sulyok. Choć oficjalnie odbędą się w ramach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, spotkania - zwłaszcza to w Budapeszcie z Viktorem Orbanem - budzą kontrowersje.

Nawrocki jedzie do Orbana. Tusk komentuje

Politolożka o wizycie Nawrockiego na Węgrzech: niewytłumaczalne

Sprawę komentowała w niedzielnych "Faktach po Faktach" w TVN24 politolożka dr hab. Barbara Brodzińska-Mirowska. Jej zdaniem wizyta prezydenta w Budapeszcie wpisuje się w wizję, jaką możemy obecnie zaobserwować po prawej stronie sceny politycznej. Zorientowana jest na to, by "obniżyć wciąż dobre nastawienie społeczne do Unii Europejskiej" - oceniła ekspertka.

- To jest strategiczny błąd, dlatego, że Orban jest dzisiaj politykiem, który rozsadza Unię Europejską - powiedziała. W jej ocenie na tarciach wewnątrz Unii Europejskiej zależy przede wszystkim Putinowi, a w drugiej kolejności Chinom - z uwagi na kwestie ekonomiczne, ponieważ gospodarka UE, według politolożki, "radzi sobie bardzo dobrze".

- Z punktu widzenia strategicznego bezpieczeństwa Polski i jej racji stanu, bratanie się z Orbanem jest niewytłumaczalne - podkreśliła.

Wizyta prezydenta. "Tego się nie da tak prosto komentować"

"Prawica zaczęła bardzo niebezpieczną podróż"

Gościni "Faktów po Faktach" mówiła też, że antyunijna retoryka, jaka pojawia się na prawicy, wynika z krótkoterminowego interesu politycznego. - Na prawicy zrobiło się bardzo tłoczno i teraz partie prawicowe próbują znaleźć jakiś swój tort. Zwłaszcza Prawo i Sprawiedliwość próbuje przede wszystkim zmarginalizować Konfederację - mówiła, podkreślając, że taka sytuacja jest "bardzo zła" dla Jarosława Kaczyńskiego.

- Mamy innymi słowy, jeśli chodzi o ten interes polityczny, sytuację absolutnie porównywalną z tym, co działo się przed Brexitem w Wielkiej Brytanii. Wówczas też te decyzje polityczne, żeby pobawić się kwestią Brexitu na wyspach, były właśnie kwestią marginalizacji politycznej konkurenta - dodała.

Podkreśliła, że takie działania są "bardzo niebezpieczną grą". - Nie chodzi o to, że my za miesiąc wyjdziemy z Unii. Chodzi o to, że prawica zaczęła bardzo niebezpieczną podróż w kierunku obniżenia nastroju społecznego - skwitowała.

pc

"Prezydent zapisuje się do chóru tych, którzy chcą zniszczyć Unię Europejską"

pc
Autorka/Autor: Mikołaj Stępień /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KPRP

