Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by drugi rok i kolejne lata naszych rządów były lepsze - powiedział premier Donald Tusk, otwierając wtorkowe posiedzenie rządu, rok od czasu przejęcia władzy przez koalicję 15 października. Premier przyznał, że ma nadzieję, że w dyskusji ministrowie odnajdą "wspólne wątki, które pozwolą nam skuteczniej chronić granicę i terytorium". Zaznaczył też, że wtorek to "ostatni dzień stanu klęski żywiołowej na terenach objętych powodzią".

Po godzinie 12 rozpoczęło się posiedzenie rządu. Premier Donald Tusk zaczął od przypomnienia, że "jest ono wyjątkowe z dość oczywistego względu". - Dokładnie rok temu Polacy zdecydowali o rzeczy do dzisiaj poruszającej i wspaniałej. Swoimi głosami, swoją determinacją, nadzwyczajną frekwencją doprowadzili do zmiany przez wiele lat wyczekiwanej przez bardzo dużą część polskiego narodu - powiedział premier Donald Tusk.

Podziękował też ministrom za ostatni rok. - Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by drugi rok i kolejne lata naszych rządów były lepsze - powiedział. Podkreślił, że miliony wyborców dały im szansę, której nie mogą zmarnować.

- To nie my jesteśmy bohaterami tego dnia, tylko miliony Polek i Polaków. Oni dali nam szansę i nie możemy jej zmarnować - zaznaczył szef rządu.

Ocenił też, że ostatni rok nie był łatwy. - Wiem, jak często nasi wyborcy i nie tylko nasi wyborcy mówią: za mało, powoli, kłócicie się. Wyciągajmy wnioski, pamiętajcie o pokorze, że jesteśmy tu dla ludzi, zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by drugi rok i kolejne naszych rządów były lepsze - zaapelował.

Tusk z nadzieją na porozumienie, które pozwoli "skuteczniej chronić granicę i terytorium"

Tusk przekazał, że na posiedzeniu pojawi się temat kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. - Mam nadzieję, że w czasie dyskusji znajdziemy wspólne wątki, które pozwolą nam skuteczniej chronić granicę i terytorium, a równocześnie z czystym sumieniem podejmować nawet najtrudniejsze, najtwardsze decyzje - oświadczył szef rządu.

Tusk przyznał, że wie, ile emocji budzi temat migracji. Podkreślił, że choć osoby uczestniczące w tej dyskusji mogą różnić się opiniami, jednak wszystkim ludziom należy się szacunek. - Nie mówię oczywiście o przemytnikach czy (Alaksandrze - red.) Łukaszence i o tych, którzy organizują tę presję - zastrzegł premier.

Jak mówił, inaczej będzie na tę kwestię patrzył aktywista z organizacji pozarządowej, który z pobudek etycznych działa na rzecz ludzi, a inny obowiązek ma szef Straży Granicznej, policjantka, która pilnuje granicy przed próbą siłowego jej przekroczenia, czy rząd.

Trzy projekty MSWiA, w tym strategia migracyjna

W porządku obrad są trzy projekty przygotowane przez MSWiA. Dotyczą odwołania z dniem 16 października, przed upływem 30 dni, stanu klęski żywiołowej w części województwa dolnośląskiego i lubuskiego, wprowadzonego rozporządzeniem z 28 września. "W ocenie Rady Ministrów nie ma potrzeby dalszego utrzymywania stanu klęski żywiołowej" - napisano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Premier przed posiedzeniem podkreślał, że "dziś możemy poinformować, że to jest ostatni dzień stanu klęski żywiołowej na terenach objętych powodzią". - Od jutra życie wraca do normy w sensie prawnym, ale jest to oczywiście początek wielkiego procesu odbudowy - dodał Tusk.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd ma też podjąć uchwałę ws. przyjęcia dokumentu "Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030". Główne kierunki działań wskazane w strategii migracyjnej rządu dotyczą: dostępu do terytorium Polski, dostępu do ochrony krajowej i międzynarodowej, dostępu do rynku pracy, migracji edukacyjnych, integracji, obywatelstwa i repatriacji, kontaktu z diasporą.

Celem regulacji jest - jak podano - stworzenie przejrzystych i transparentnych, jak również bezpiecznych zasad imigracji do Polski, kontrolowanej przez instytucje państwowe.

O strategii migracyjnej Polski poinformował w sobotę premier Donald Tusk. Wiele kontrowersji wywołała zapowiedź szefa rządu, że jednym z jej elementów miałoby być czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu.

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper oświadczyła w poniedziałek, że ważne i konieczne jest, aby Unia Europejska chroniła granice zewnętrzne, w szczególności z Rosją i Białorusią. Jak przypomniała Hipper, oba te kraje w ciągu ostatnich trzech lat wywierały dużą presję na granice zewnętrzne, zagrażając bezpieczeństwu państw członkowskich UE i całej Unii. Podkreśliła jednocześnie, że kraje członkowskie mają zobowiązania międzynarodowe i unijne, w tym obowiązek zapewnienia dostępu do procedury azylowej.

Autorka/Autor:ek, pp, akr/adso

Źródło: TVN24, PAP