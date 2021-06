Wypowiedź premiera "ma spowodować konflikt i upokorzenie środowiska pielęgniarek i położnych"

"Statystyka jest nieubłagana"

Gardias została zapytana na wstępie o to, dlaczego musiało dojść do rozpoczętych dzisiaj protestów. - Protesty są, były i będą wpisane w działania związkowe. Zawsze, kiedy dzieje się źle w zakładach, szpitalach czy podmiotach leczniczych, naturalnym jest, że te protesty były, są i będą - odpowiedziała.

- Aby utrzymać już i tak tragicznie niski wskaźnik liczby pielęgniarek na tysiąc mieszkańców, należałoby zwiększyć liczbę absolwentów z około pięciu tysięcy do dziesięciu tysięcy rocznie. Nawet gdybyśmy założyli, że w następnych latach do systemu będzie wchodzić tyle pielęgniarek i położnych, co w 2020 roku, czyli ponad pięć tysięcy, to do 2030 roku liczba zatrudnionych zupełnie spadnie - opisała. - To będzie ponad 30 tysięcy mniej, czyli ponad połowa, bo na dzisiaj w zawodzie pielęgniarki i położnej jest około 70 tysięcy osób - kontynuowała.