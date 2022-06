Nauczyciele pytają, czy zorganizować protest. Chcą zmiany przepisów o sporach zbiorowych

Spory zbiorowe nauczycieli. Z kim je toczyć?

To jeden z powodów, dla których Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Związkowcy chcą, by była możliwość prowadzenia sporu zbiorowego z radą ministrów lub ministrem. A nie jak dotychczas z tylko dyrektorem szkoły, przedszkola czy innej placówki oświatowej. Ten projekt poparło Forum Związków Zawodowych.

Jeszcze w czerwcu propozycja związkowców zostanie przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, a także klubom parlamentarnym. - To forum, które jest do tego powołane. Byłoby dobrze, gdyby wszystkie centrale związkowe działające w ramach RDS ustosunkowały się do tych zmian pozytywnie - komentował Broniarz. Co to oznacza? Że ZNP nie wie, czy będzie mogło liczyć na poparcie "Solidarności", która też jest w RDS, ale często ma poglądy zbliżone do rządowych.