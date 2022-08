Minister proponuje nauczycielom podwyżkę. Związkowcy niezadowoleni, ogłoszono pogotowie protestacyjne

Nowa propozycja ministra

Na spotkaniu, do którego doszło 23 sierpnia, minister Czarnek zaproponował związkowcom nowe rozwiązanie. Chodzi o podwyższenie od 1 stycznia 2023 roku tzw. kwoty bazowej dla nauczycieli o 13,8 procent - z 3537 zł obecnie do 4025.

Według resortu Przemysława Czarnka, pozwoli to na podwyżki w oświacie rzędu 9 proc. Po takiej podwyżce średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrosłoby - jak podali związkowcom przedstawiciele MEiN - od 399 do 612 złotych. Najmłodsi stażem zarabialiby wówczas średnio 4831 złotych, a ci najbardziej doświadczeni 7407 złotych brutto.

Problem w tym, że nauczyciele od dawna apelują do resortu, by w negocjacjach nie posługiwać się średnim wynagrodzeniem, które mówi niewiele o realiach ich pracy.

Średnie wynagrodzenie to termin stworzony na potrzeby księgowych – chodzi o rozliczenie otrzymywanej przez samorządy subwencji oświatowej. Do średniego wynagrodzenia wlicza się więc elementy, których nie otrzymuje żaden nauczyciel w Polsce - wszystkie możliwe dodatki, nagrody, premie, a nawet odprawę emerytalną.

Jeśli nie "średnie", to co?

Dlatego związkowcy chcą się posługiwać wynagrodzeniem zasadniczym , które obowiązuje wszystkich nauczycieli w Polsce. A to wyniesie od 1 września: 3424 złote dla nauczycieli początkujących (to nowy stopień awansu, który zastąpił nauczycieli stażystów i kontraktowych), 3597 złotych dla nauczyciela mianowanego oraz 4224 złote dla nauczycieli dyplomowanych.

Pogotowie protestacyjne od września

Po spotkaniu wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński mówił dziennikarzom: - Pan minister przedstawił nam propozycje rozwiązań dotyczących roku 2023. Oczywiście wysłuchaliśmy ich. Jeżeli jednak tak, to wystarczyło wcześniej przesłać nam tę propozycję choćby po to, żebyśmy mogli się nad nią pochylić. Chcemy rozmawiać z premierem. Z ministrem już bowiem nie ma o czym rozmawiać. Mamy jak zdarta płyta powtarzać ciągle ten sam postulat? - dopytywał.

- Zdecydowaliśmy, że od 1 września uruchamiamy pogotowie protestacyjne - mówi tvn24.pl Sławomir Broniarz, prezes ZNP. - To będzie ogólnopolska akcja, pokazująca dramatyczną sytuację w edukacji. Chcemy w każdej placówce umieścić symbole związku i plakaty oraz informacje, dlaczego dochodzi do tej akcji. Nie skupiamy się w niej tylko na płacach, bo dobra edukacja to też pytanie o nakłady na nią, o to jak wzrost cen energii dotknie samorządy i jak to odbije się na sytuacji materialnej szkół. A, że się odbije, możemy być pewni - podkreśla.