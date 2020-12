Policja jest od tego, żeby było bezpiecznie i o to bezpieczeństwo dzisiaj policjanci dbali - powiedział rzecznik stołecznej policji nadkomisarz Sylwester Marczak, podsumowując wstępnie działania policji podczas niedzielnego Strajku Kobiet w Warszawie. Podkreślił, że funkcjonariusze mają być "gotowi na sytuacje, które się pojawią". - Stąd z naszej strony odpowiednie siły i środki, żeby było bezpiecznie - wyjaśniał. Marczak przekazał też, że zatrzymane zostały trzy osoby.

"Każdy ma konstytucyjne prawo do protestu, ale konstytucja wskazuje na obowiązki związane z przestrzeganiem prawa"

Niedzielne demonstracje podsumował na wieczornej konferencji prasowej nadkomisarz Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. Powiedział, że cały czas mamy do czynienia z nielegalnymi zgromadzeniami.

- Oczywiście zgadzamy się z tym, że każdy ma konstytucyjne prawo do protestu, ale konstytucja wskazuje na obowiązki związane z przestrzeganiem prawa - stwierdził. - Jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład prawo o ruchu drogowym czy inne akty związane z obostrzeniami covidowymi, to te przepisy zostały zlekceważone - uznał.

"Nigdy nie ma policji za dużo"

Rzecznik mówił również, że policja zdaje sobie sprawę, że "bardzo dużo osób przychodzi pokojowo protestować". Podkreślił jednak, że nie tylko te osoby decydują o tym, co się dzieje w czasie demonstracji.

Dodał, że na Twitterze warszawskiej policji opublikowano filmik, który "pokazuje zapowiedzi części osób, które chciały tutaj przyjechać". - Mamy konkretne zapowiedzi, które odnoszą się do tego, co miało się dzisiaj dziać na ulicach Warszawy - podkreślił, dodając, że wśród nich pojawiły się wzmianki o koktajlach Mołotowa.

- Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby poczekać do pierwszego momentu, kiedy policjanci zostaną zaatakowani. My mamy być gotowi na sytuacje, które się pojawią. Stąd z naszej strony odpowiednie siły i środki, żeby było bezpiecznie - mówił dalej Marczak.