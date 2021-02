"Grupa ludzi, która jest akurat przy władzy, narzuca swój światopogląd całemu narodowi"

Manifestacja w Częstochowie

Wydanie orzeczenia przez Trybunał spowodowało falę protestów w całym kraju. Po publikacji wyroku tłumy ponownie wyszły na ulice. Do dziś odbywają się mniejsze lub większe protesty. W piątek manifestację w ramach Strajku Kobiet zorganizowano w Częstochowie. Na placu Biegańskiego zebrało się kilkadziesiąt osób. Protest miał charakter stacjonarny. Jego uczestnicy mieli ze sobą transparenty, między innymi z czerwoną błyskawicą – symbolem Strajku Kobiet oraz napisem "#piekłokobiet". Manifestacji towarzyszyły przemówienia i muzyka. Odtworzono między innymi hymn Polski.

Protest także w obronie wolnych mediów

Kilkadziesiąt polskich firm medialnych wystosowało 9 lutego "List otwarty do rządu i liderów ugrupowań politycznych" w sprawie zapowiadanej daniny od reklam. "Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media" – oświadczono w liście. Dodatkowe obciążenie myląco nazywane jest "składką", a wprowadzane jest pod pretekstem epidemii COVID-19.

W środę, 10 lutego redakcje przeprowadziły wspólny protest pod hasłem "Media bez wyboru". Był sprzeciwem wobec obarczenia ich dodatkową opłatą. Kilkadziesiąt kanałów telewizyjnych wstrzymało na cały dzień emisję programów – widzowie zobaczyli czarne ekrany telewizorów. Część rozgłośni zamiast programów nadawała tylko komunikat o proteście, na stronach serwisów informacyjnych internautów witały czarne plansze, wiele serwisów nie działało. Do akcji przyłączyły się również dzienniki, które opublikowały informację o akcji na swoich "jedynkach". W ciągu dnia liczba sygnatariuszy listu do rządu wzrosła z 47 do blisko 60.