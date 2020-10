Organizatorki apelują przed protestem: maseczki na twarzach, żele antybakteryjne, higiena

Jak widzimy, obywatelki, obywatele wychodzą na ulice, a warunki są wciąż pandemiczne - mówiła przedstawicielka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Klementyna Suchanow. Zwróciła się do planujących wziąć udział w piątkowej demonstracji w stolicy: - Apelujemy, żeby maseczki były na twarzach i żeby dbać o podstawy higieny. Proszę zabrać ze sobą może żele antybakteryjne czy jakieś środki do dezynfekcji - powiedziała.

"Apelujemy, żeby maseczki były na twarzach i żeby dbać o podstawy higieny"

Zwróciła się w związku z tym do uczestników "z wielką prośbą". Wezwała "do rozsądku, do solidarności pomiędzy sobą w trakcie marszu, do opiekowania się sobą, do rozglądania się i zwracania uwagi na to, czy komuś nie stanie się tam krzywda".