Marta Lempart z zakazem wstępu do Sejmu

"Ale się boją! Jednej kobiety, Marty Lempart" - napisał w mediach społecznościowych senator Bogdan Klich (KO). Opublikował zdjęcie pisma Straży Marszałkowskiej z zakazem wstępu na tereny i do budynków zarządzanych przez Kancelarię Sejmu. Z dokumentu wynika, że zakaz ma obowiązywać liderkę Ogólnopolskiego Strajku Kobiet do 23 listopada przyszłego roku.

Senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Klich udostępnił we wtorek w mediach społecznościowych fotografię pisma adresowanego do liderki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, a podpisanego przez komendanta Straży Marszałkowskiej nadkom. Michała Sadonia. W rozmowie z tvn24.pl senator przekazał, że pismo otrzymał "do rąk własnych" z "Biura [Działu - przyp. red.] Przepustek".