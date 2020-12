Scheuring-Wielgus zaatakowana torbą. "Odwróciłam się i zobaczyłam, że to starsza pani"

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus szła z uczestnikami niedzielnego protestu Strajku Kobiet w Warszawie. W pewnym momencie przystanęła, by zrobić zdjęcie. Wtedy - jak opowiadała w rozmowie z tvn24.pl - poczuła uderzenie. - Dostałam w plecy torbą, dosyć ciężką. Odwróciłam się i zobaczyłam, że jest to starsza pani - relacjonowała. Przekazała, że obie złożyły zeznania w komisariacie i oświadczyła, że zależy jej na przeprosinach, bo "nie można bić ludzi".

W niedzielę odbył się w Warszawie protest Ogólnopolskiego Strajku Kobiet pod hasłem "Idziemy po wolność. Idziemy po wszystko" . Do manifestujących przyłączyli się przedstawiciele przedsiębiorców, rolników, restauratorów. Policja ustawiała na trasie marszu blokady. Protestujący omijali je bocznymi ulicami. W pewnym momencie uczestnicy marszu skierowali się na Żoliborz, w pobliże domu wicepremiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Policja o przypadkach "agresywnego zachowania"

Scheuring-Wielgus: dostałam w plecy torbą

O swojej wersji przebiegu zdarzenia posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus opowiedziała w rozmowie z tvn24.pl. Przekazała, że szła z protestującymi, a kiedy marsz doszedł do ulicy Mickiewicza, przystanęła, by zrobić zdjęcie. - W tym momencie dostałam w plecy torbą, dosyć ciężką - relacjonowała parlamentarzystka. Uściśliła, że była to torba z zakupami.