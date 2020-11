Nie neguję konstytucyjnego prawa do pokojowych manifestacji oraz wolności wyrażania poglądów - oświadczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał jednak, że jego obowiązkiem było reagowanie na informacje dotyczące na przykład wulgarnych zachowań nauczycieli, czy "namawiania uczniów podczas lekcji do udziału w nielegalnych zgromadzeniach".

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Przemysław Czarnek był pytany o zapowiedziane przez niego kontrole - prowadzone przez kuratoria oświaty - tych nauczycieli, którzy mieli zachęcać uczniów do udziału w protestach po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia dotyczącego aborcji.

Czarnek: nie prowadzę kontroli nauczycieli uczestniczących w protestach

- Nie prowadzę i nie prowadziłem żadnej kontroli nauczycieli uczestniczących w wydarzeniach publicznych. Wielokrotnie o tym mówiłem. Nie neguję konstytucyjnego prawa do pokojowych manifestacji oraz wolności wyrażania poglądów nikomu, również uczniom czy nauczycielom. Moim obowiązkiem było jednak natychmiastowe reagowanie na informacje, które otrzymywaliśmy, czyli to, że były w kraju incydenty - podkreślam incydenty – że nauczyciele, w sposób wulgarny, zachowywali się na manifestacjach czy namawiali uczniów podczas lekcji do udziału w nielegalnych zgromadzeniach - odpowiedział Czarnek.