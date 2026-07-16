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Polska

Rzecznik PiS: stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego stoi w sprzeczności z działalnością partii

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Zmiany w kierownictwie PiS
Szczucki: nie zgadzamy się z treścią tej uchwały, uważamy, że mamy wiele do wniesienia w środowisko PiS
Źródło wideo: TVN35
Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP
Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego "szkodzi jedności polskiej prawicy" i "rozbija struktury partii" - napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek. - My się z tym nie zgadzamy - odpowiada Krzysztof Szczucki, członek "Rozwoju plus" Morawieckiego. - Decyzja chyba już została podjęta, oni się rozchodzą - ocenił z kolei senator KO Grzegorz Schetyna.

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości dało czas do 23 lipca na zakończenie działalności stowarzyszeń wewnątrz partii. Chodzi przede wszystkim o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina.

"Albo chce się być w jednej organizacji, albo w drugiej" - komentował w czwartek decyzję partii rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Cele stowarzyszenia 'Rozwój Plus' są jasne - polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością PiS. Co więcej, działalność stowarzyszenia prowadzi do rozbijania struktur partii, wykorzystywania zasobów PiS do budowania własnej organizacji oraz podsycania konfliktów" - ocenił.

"Pomimo prób wmawiania, że jest inaczej, trzeba powiedzieć wprost: stowarzyszenie 'Rozwój Plus' nie pomaga, a szkodzi jedności polskiej prawicy, a przez to także przyszłości naszej Ojczyzny" - podkreślił.

Szczucki: zamierzamy nadal to stowarzyszenie rozwijać

Członek stowarzyszenia Morawieckiego - Krzysztof Szczucki nie składa jednak broni. - My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy. Uważamy, że mamy wiele do wniesienia w środowisko Prawa i Sprawiedliwości i będzie wielką stratą dla tego środowiska, gdyby taką decyzję kierownictwo partii podjęło - powiedział reporterowi TVN24 Bartłomiejowi Ślakowi.

- My zamierzamy nadal to stowarzyszenie rozwijać. Zamierzamy zorganizować festiwal Rozwój+Wy, który zapowiedzieliśmy na 31 lipca - zapowiedział. - Oczywiście decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Także odpowiedzialność za tę decyzję należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości - mówił.

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Jeden na jeden

Na pytanie Ślaka, czy nie boi się, że członkowie Rozwój Plus zostaną wyrzuceni z partii, Szczucki odparł: - Różne były zakręty i decyzje i rekomendacje do tej pory. I jak na razie nic takiego się nie wydarzyło. 

Sasin: nie możemy stwarzać pretekstów rządzącym

Inaczej sprawę postrzega Jacek Sasin. Założyciel stowarzyszenia Po Pierwsze Polska zapowiedział, że decyzji kierownictwa PiS zamierza się podporządkować. Jak mówił, "istnieją takie opinie", że działalność stowarzyszeń wewnątrz partii "może być powodem do tego, aby podważyć prawidłowość finansowania Prawa i Sprawiedliwości".

- Dzisiaj rządzący nie cofną się przed niczym, żeby uderzyć w nas, osłabić nasze możliwości wyborcze. My nie możemy takich pretekstów stwarzać - powiedział Sasin.

Kowalczyk: PKW wykorzysta każdy pretekst

Podobny argument podniósł Henryk Kowalczyk z PiS. - Z mojego punktu widzenia, jako skarbnika partii, są pewne pułapki związane z tym - mówił. - Bo jak później potraktować spotkanie stowarzyszenia, które jest wewnątrz partii? I przez kogo jest finansowane? - pytał.

Na komentarz reportera TVN24, że w ramach innych partii działają już think tanki i organizacje pozarządowe, Kowalczyk odpowiedział: - Tak, tylko że PKW w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości taka spolegliwa akurat nie jest i każdy pretekst wykorzysta po to, żeby nam zabrać finansowanie.  

Schetyna: decyzja już została podjęta

Z kolei według senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, decyzja kierownictwa PiS świadczy o tym, że "Jarosław Kaczyński stracił sterowność". - Nie ma pomysłu na to, w jaki sposób znaleźć porozumienie z Morawieckim, z tą grupą, jak ich upodmiotowić - powiedział. Jak dodał, ultimatum wobec działalności stowarzyszeń jest "archaicznym działaniem". 

Choć proces ten "na pewno będzie jeszcze trwał", ocenił Schetyna, to "decyzja chyba już została podjęta i oni się rozchodzą". 

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiRafał Bochenek
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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