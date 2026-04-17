Polska

Zawieszony za współpracę z Morawieckim? "Może to być jeden z elementów"

Krzysztof Szczucki
Szczucki: współpraca z Morawieckim mogła być jednym z elementów mojego zawieszenia
Źródło: TVN24
Jeżeli komuś intencje mojego zawieszenia chodziły po głowie dlatego, że współpracuję z Mateuszem Morawieckim, to bardzo błądzi - ocenił w "Jeden na jeden" w TVN24 Krzysztof Szczucki, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zawieszony w prawach członka PiS poseł deklarował, że "chce być w klubie Prawa i Sprawiedliwości".

Krzysztof Szczucki, który na początku kwietnia został zawieszony w prawach członka PiS, pytany był przez Katarzynę Kolendę-Zaleską w "Jeden na jeden" w TVN24 o to, czy powodem jego zawieszenia mogła być współpraca z Mateuszem Morawieckim, który założył nowe stowarzyszenie, a Szczucki został jednym z jego członków.

- Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli komuś takie interpretacje, czy takie intencje chodzą, czy chodziły po głowie, to bardzo błądzi - odparł Szczucki.

Krzysztof Szczucki
Krzysztof Szczucki
Źródło: TVN24

Przyznał jednak, że współpraca z byłym premierem to "może być jeden z elementów, który towarzyszył podpisywaniu tej decyzji".

- Chcę być członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Chcę być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, poddać się weryfikacji wyborców, Polaków, czy chcą mnie nadal mieć w Sejmie, chcę być w klubie Prawa i Sprawiedliwości - zapewniał.

Szczucki przyznał, że wciąż nie zna oficjalnych powodów swojego zawieszenia. - Otrzymałem pismo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego o zawieszeniu, ale ono nie ma uzasadnienia - powiedział.

- Pismo pana profesora Karola Karskiego [rzecznika dyscypliny partyjnej PiS - red.] o tym, że na polecenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości wszczyna postępowanie dyscyplinarne też nie ma uzasadnienia - zauważył. - Ale oczywiście mogę się domyślać za co, nie jestem naiwny - dodał. 

Zdaniem Szczuckiego do zawieszenia w prawach członka PiS mogły przyczynić się jego wypowiedzi w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, zmian w nowelizacji w Kodeksie postępowania karnego i innych kwestii prawno-ustrojowych. 

Kuba Koprzywa

Rzecznik PiS: członkostwo w stowarzyszeniu niezgodne ze statutem partii

Kolenda-Zaleska pytała Szczuckiego o stanowisko rzecznika PiS Rafała Bochenka, który po czwartkowych obradach kierownictwa partii oświadczył, że członkostwo w nowym stowarzyszeniu jest sprzeczne ze statutem partii. Szczucki przypomniał jednak na wpis Bochenka, który pojawił się już po jego wypowiedzi w sprawie inicjatywy Morawieckiego. 

Bochenek pisał w nim, że "Prezydium Komitetu Politycznego PiS zwróciło uwagę członkom partii na obowiązywanie artykułu, zgodnie z którym "zakazane jest (bez zgody władz partii) członkostwo w organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS, albo czynne wspieranie takiej organizacji" - przekazał.

"Jednocześnie nasz lider p. prezes Jarosław Kaczyński powoła Radę Ekspercką w ramach partii. Będą w niej mogły działać osoby, podmioty i organizacje chcące w jakikolwiek sposób włączyć się w przygotowania programowe i inicjatywy związane z perspektywą zbliżających się wyborów parlamentarnych" - przekazał Bochenek.

- Tu jest rzeczywiście w tym tweecie napisane, że zakazane jest członkostwo w organizacjach sprzecznych z celami statutowymi, ale nie ma mowy o tym, że stowarzyszenie nasze jest sprzeczne z celami statutowymi - mówił Szczucki w "Jeden na jeden". 

- Zresztą wydaje mi się, że nawet nasz rzecznik prasowy nie zna statutu Stowarzyszenia Rozwój Plus, a żeby ocenić, czy coś jest zgodne, czy niezgodne, to trzeba przeanalizować teksty - skomentował. 

Mówił dalej, że wpis Bochenka "interpretujemy tak, że tym tweetem i tą uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego Prawo i Sprawiedliwość zaprasza Stowarzyszenie Rozwój Plus do zaangażowania się w Radę Ekspercką". 

Szczucki: stowarzyszenie na pewno nie jest niezgodne ze statutem

Szczucki zadeklarował, że pozostanie członkiem inicjatywy Morawieckiego. Kolenda-Zaleska pytała wobec tego, czy będzie on członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus nawet wtedy, gdy Kaczyński powie, że tego nie da się pogodzić z byciem członkiem PiS. - Prezes tego nie powiedział i uważam, że tego nie powie, bo pan prezes zna status - odparł. 

- Na pewno to stowarzyszenie nie jest niezgodne ze statutem - ocenił. - Uważam, że to jest wartością naszego środowiska, że ono jest szerokie - mówił. Powiedział też, że choć w pierwotnym gronie założycielskim stowarzyszenia są członkowie PiS, to "ono ma być szersze w swojej formule". 

- Mamy sięgać do przedsiębiorców, ekspertów, ludzi, którzy nie mogą lub nie chcą być członkami partii politycznej - tłumaczył. - Ich życie zawodowe, różne kwestie, które im na co dzień towarzyszą, nie pozwalają im zaangażować się w partię polityczną albo [tego - red.] nie chcą - dodał. 

Czy Stowarzyszenie Rozwój Plus zasiądzie w Radzie Eksperckiej? - Nie jest to wykluczone, ale zostanie zarejestrowane stowarzyszenie, tam jest zarząd, więc będzie podejmował decyzje - mówił Szczucki. 

"Czy wszyscy musimy mówić tak samo?"

Zadeklarował, że członkowie inicjatywy Morawieckiego współpracują z kandydatem PiS na premiera Przemysławem Czarnkiem. - Czy współpraca oznacza brak możliwości wskazywania jakichś innych akcentów? Czy wszyscy musimy mówić tak samo? - pytał. 

- Postrzegam naszą partię Prawa i Sprawiedliwości jako pewien chór, który mówi różnymi głosami, ale razem osiągamy harmonię - stwierdził Szczucki. 

Powiedział, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie opuszczą szeregów PiS. - Nie jest tak, że ja się budzę codziennie rano spocony ze strachu, że nie będę na listach wyborczych. Bez bycia posłem da się żyć - przyznał. 

- Mam nadzieję, że moja partia da mi szansę poddać się ocenie wyborców, bo to oni ostatecznie decydują, czy będę posłem. Ale nie zrobię wszystkiego w imię tego, żeby tylko znaleźć się na liście wyborczej tej czy innej partii - powiedział. 

Stowarzyszenie Morawieckiego

Były premier Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Zrobił to pomimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, który według ustaleń dziennikarza TVN24+ Patryka Michalskiego miał ogłosić, że politycy PiS, którzy zapiszą się do stowarzyszenia, nie znajdą miejsca na listach wyborczych

Inicjatywa byłego premiera była przedmiotem obrad Prezydium Komitetu Politycznego PiS w czwartek wieczorem. Po ich zakończeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że według władz partii członkostwo w tym stowarzyszeniu jest sprzeczne ze statutem PiS. Wypowiedź Bochenka niedługo później skomentował Morawiecki, który zadeklarował, że nie zrezygnuje ze swojego stowarzyszenia. 

