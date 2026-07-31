Rozłam w PiS Ruszył grill u Morawieckiego. Szef nowego klubu mobilizuje zwolenników Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Morawiecki: spotykamy się w szczególnym momencie naszych dziejów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek na stołecznej Pradze rozpoczęła się konferencja "Rozwój+Wy", organizowana przez nowy klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Konferencję otworzył krótko po godzinie 12 Morawiecki, którego główne wystąpienie zaplanowane jest na godzinę 16.

- Spotykamy się w szczególnym momencie naszych dziejów - ocenił były premier. Jak mówił, "w ostatnich kilku latach stało się więcej niż przez poprzednich parę dekad".

- Głębokie zmiany kulturowe, technologiczne, geopolityczne, polityczne, gospodarcze pokazują, że świat zmienia się, żeby nie powiedzieć dotychczasowy świat wali się, jak domek z kart - powiedział Morawiecki. Dlatego, jak mówił, "potrzebny jest głęboki namysł i ambicja". Ta druga, jego zdaniem, powinna wiedziona być "dwiema podstawowymi cechami". - Duma i ambicja, duma i rozwój naszego kraju - wymienił.

Morawiecki o "największym wyzwaniu"

Morawiecki wskazał też na "nasze najważniejsze wyzwanie". Ma nim być demografia. - Demografia to nie tylko statystyka. Demografia to silna armia, to niepodległość, to silna gospodarka - wymieniał. Jak dodał, "jest łatwo w stanie sobie wyobrazić", że "bez odpowiedniego zajęcia się demografią, polityką prorodzinną, proludnościową", za 25-30 lat "nasz naród może przestać coś znaczyć".

Zauważył, że "migracja nie jest żadną odpowiedzią na demografię". - Migracja jest elementem współczesności, przed którym albo się trzeba skutecznie bronić, albo trzeba z niej korzystać - powiedział.

Mateusz Morawiecki na wydarzeniu "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Plan "grilla u Morawieckiego"

Wydarzenie zapowiadane było od czasu, gdy Rozwój Plus było jeszcze stowarzyszeniem. To pierwsze spotkanie z wyborcami od ogłoszenia przez Morawieckiego decyzji o utworzeniu własnego klubu parlamentarnego.

W ramach wydarzenia zaplanowane są debaty i wystąpienia, które przedstawiać mają - według zapowiedzi - wizję programową nowego klubu. Wśród zaproszonych gości są między innymi były polityk PO Jan Rokita i były szef sztabu generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak. W programie zaplanowana jest też rozmowa z rosyjskim mistrzem szachowym Garrim Kasparowem.

Do piątkowego poranka na wydarzenie zapisało się około tysiąca osób. Nieoficjalnie obecni mają na nim być również przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

Bez kaczki w menu i dyspensa dla katolików

Spotkanie określane jest też jako "grill u Morawieckiego". W menu ma być zaś gęsina, ponieważ, jak mówił jeden członków Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki, "oprawianie kaczki w kontekście ostatnich wydarzeń mogłoby zostać źle odebrane".

We wpisie w mediach społecznościowych stowarzyszenie przekazało również, że "na czas wydarzenia została udzielona dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych".

Pierwsze posiedzenie Sejmu z nowym klubem

W piątek trwa trzeci dzień ostatniego przed letnią przerwą posiedzenia Sejmu. Głosowania mają skończyć się po godzinie 12.30. Nie uszło to uwadze części polityków w PiS, którzy w kuluarach zarzucają marszałkowi Sejmu, że sprzyja w tej kwestii członkom Rozwoju Plus.

Czwartek był pierwszym dniem obrad po wyjściu zwolenników Morawieckiego z klubu PiS. Rozwój Plus jest już widoczny w wykazie klubów i kół na sejmowej stronie. Według podanych tam informacji przewodniczącym klubu jest Mateusz Morawiecki, a wiceszefem Łukasz Schreiber.