Oni poszli z Morawieckim. Znamy władze stowarzyszenia
Jarosław Kaczyński spotkał się z grupą najbliższych współpracowników, którym ogłosił, że politycy PiS, którzy zapiszą się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, nie znajdą miejsca na listach wyborczych - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego".
Mimo to Mateusz Morawiecki oraz jego otoczenie zdecydowało się powołać stowarzyszenie, o czym pierwsza informowała Wirtualna Polska i opublikowała listę blisko 40 nazwisk polityków PiS, którzy mają wchodzić w skład stowarzyszenia.
W czwartek rano dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski poinformował o władzach stowarzyszenia. W zarządzie ma znaleźć się Mateusz Morawiecki w roli prezesa, Marcin Horała jako wiceprezes, Michał Dworczyk w charakterze sekretarza i Izabela Antos jako skarbniczka.
Michalski poinformował też, że według jego rozmówców w otoczeniu Morawieckiego, lista zapisujących się do stowarzyszenia się wydłuża. "Daniel Obajtek przyjaźnie patrzy na inicjatywę" - mówi Michalskiemu jeden z polityków z frakcji "harcerzy".
Politycy PiS potwierdzają udział w projekcie Morawieckiego
"Współtworzenie inicjatyw łączących polskich patriotów dla rozwoju Polski to zaszczyt, ale i przyjemność - a ja już mam w tym pewną wprawę" - napisał Marcin Horała.
Jak dodał "stowarzyszenie Rozwój Plus będzie pracować, budować, tworzyć i poszerzać - tego wszystkiego nam w Ojczyźnie brakuje. Kłótni i agresji wystarczy".
"By wygrać z niszczącym państwo Donaldem Tuskiem, potrzebne są różne, nowoczesne formuły, które realizują patriotyczne cele Polski ambitnej, bez kompleksów, ewaluacji ważnych idei" - napisał na swoim profilu poseł Szymon Szynkowski vel Sęk.
Dodał, że "taką przestrzeń tworzy stowarzyszenie Rozwój Plus".
O swoim udziale w projekcie Morawieckiego poinformował też europoseł Michał Dworczyk. "Szeroki dialog - to jedyna droga aby wyjść z wojny polsko-polskiej" - przekonywał. Zapewnił też, że "to honor być wśród członków założycieli stowarzyszenia".
Europoseł Piotr Mueller także podzielił się informacją o swoim udziale w przedsięwzięciu Morawieckiego, stwierdził on, że muszą tworzyć "szerokie porozumienie dla Polski".
"O to walczymy. Pozyskiwanie nowych środowisk, które chcą ambitnej Polski to nasze wspólne zadanie. Miło mi być w gronie założycieli stowarzyszenia. Działamy" - przekazał.
"Gdzie prawica się dzieli, tam Tusk się weseli"
W Prawie i Sprawiedliwości pojawiają się także głosy krytyki wobec nowej inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Wśród krytyków znalazł się kojarzony z partyjną frakcją Maślarzy europoseł Tobiasz Bocheński.
"Kto umie przedłożyć interes Rzeczpospolitej ponad prywatne ambicje, namiętności, żądze władzy, niespełnione marzenia, miłość własną i egoizm, ten zasługuje na szacunek w polityce. Kto pozwala, by własny interes przysłaniał mu dobro wspólne, ten jest zgubą dla siebie i sprawy, której miał służyć" - napisał.
Dodał: "Gdzie prawica się dzieli, tam Tusk się weseli".
Jaki: wierzę, że patriotyczni wyborcy na to nie pozwolą
Również utożsamiany z maślarzami europoseł Patryk Jaki przekonywał, że sondażowa sytuacja PiS ulega poprawie. "Tusk będzie się zużywał (budżet w ruinie, oceny międzynarodowych funduszy pokazują złą tendencję dla Polski), więc za 1,5 roku duża grupa ludzi pójdzie przeciwko Tuskowi i wybierze PiS, a nie partie, które nie wykluczają koalicji z PO" - napisał.
Dodał, że "to z kolei da PiS więcej mandatów niż ma obecnie".
Według europosła "warunkiem", żeby tak się stało jest: "zachowanie jedności PiS" oraz "brak tolerancji dla partyjnej ojkofobii wobec kandydata na premiera PiS, P. Czarnka, i powielania kłamliwych narracji wobec niego".
"W skrócie projekt Czarnek działa, a przecież nawet się jeszcze nie zdążył rozkręcić. Są jednak ludzie, którzy chcą, aby się nie powiódł i aby znów partia była zmuszona do rozmawiania o sprawach wewnętrznych, a nie o zewnętrznej ofensywie. Wierzę, że patriotyczni wyborcy na to nie pozwolą" - pisał Jaki.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP/EPA