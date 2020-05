"Konsekwencje z tym związane dotkną wszystkich Polaków". Stowarzyszenia sędziowskie alarmują

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów "Themis" w swoim stanowisku stwierdza, że prezydent Andrzej Duda powołał do pełnienia funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego osobę, której wybór na to stanowisko należy uznać za nieważny. Sędziowie zwracają uwagę również na zapowiedzi pierwszych działań, jakie wygłosiła prof. Małgorzata Manowska. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" podkreśla z kolei, że w polskim sądownictwie zostały podjęte działania, które lekceważą moc wiążącą postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia 2020 roku.

"W rezultacie stanowisko to objęła osoba, której wybór był możliwy tylko dzięki wielokrotnemu naruszeniu Konstytucji i poparciu polityków obecnego obozu władzy, przez co nie gwarantuje ona wykonywania funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w sposób niezależny i bezstronny" – dodano.

"Apelujemy, by zaprzestała wykonywania obowiązków pierwszej prezes Sądu Najwyższego"

Kilka dni temu Małgorzata Manowska powiedziała, że dopóki nie zostanie rozwiązany problem uchwały trzech izb Sądu Najwyższego "nie będzie możliwa dalsza dobra współpraca" . Stowarzyszenie sędziów uważa ten pogląd "za wyjątkowo szkodliwy". "Ewentualne przyszłe uchylenie tej uchwały w momencie, kiedy nieprawidłowo wybrani sędziowie obsadzą większość stanowisk w SN będzie prowadziło do zakonserwowania politycznie skorumpowanego systemu oceny sędziów z udziałem wybranej niezgodnie z Konstytucją neo KRS" – oświadczono.

"Powodowani troską o zachowanie niezależności polskiego sądownictwa, apelujemy do profesor Małgorzaty Manowskiej by zaprzestała wykonywania obowiązków pierwszej prezes Sądu Najwyższego. To jedyny sposób, aby zachowała dobre imię, a zarazem nie brała na siebie odpowiedzialności za świadomy i nie dający się usprawiedliwić udział w dewastacji polskiego wymiaru sprawiedliwości" – zaapelowali sędziowie.