Spotkanie Zełenskiego z firmami zbrojeniowymi bez przedstawicieli Polski. Ambasador: było zaproszenie

Musimy sobie nawzajem parę rzeczy wyjaśnić i robimy to bardzo skutecznie, więc tutaj jest całkowite zrozumienie po naszej stronie i liczymy na takie zrozumienie po polskiej stronie - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" ukraiński ambasador Wasyl Zwarycz, który wypowiadał się o stosunkach na linii Warszawa-Kijów.

Gościem Konrada Piaseckiego w poniedziałek był ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, który pytany o stosunki polsko-ukraińskie, ocenił, że "nic nie pęka". - Jest normalna praca, pracujemy, rozwijamy nasze stosunki - powiedział.

- Kiedy w Ukrainie toczy się wojna i codziennie giną ludzie, codziennie mamy straty wśród cywilów i żołnierzy, a z drugiej strony tutaj w Polsce idzie kampania wyborcza, to emocje są podniesione siłą rzeczy, ale to nie oznacza, że my mamy jakiś potężny kryzys naszych relacji. Musimy sobie nawzajem parę rzeczy wyjaśnić i robimy to bardzo skutecznie, więc tutaj jest całkowite zrozumienie po naszej stronie i liczymy na takie zrozumienie i po polskiej stronie - tłumaczył.

Jeśli zatem nie kryzys, to co? - To po prostu obecna sytuacja, w której jesteśmy, która podnosi pewien poziom emocji. My chcemy, żeby solidarność całego wolnego świata wokół Ukrainy, na wsparcie Ukrainy, była zachowana, bo dla nas kwestia solidarności i jedności wolnego świata jest sprawą egzystencjalną - argumentował Zwarycz.

Ambasador zwracał przy tym uwagę, że "widzimy, że (Władimir) Putin próbuje cały czas nas zniszczyć. - On nie odstąpił od tych planów, więc musimy jednoczyć się jak najmocniej, żeby przede wszystkim przeciwstawić się temu, co robi Putin, a Putin zagraża nam wszystkim, w tym także Polsce - zaznaczył.

Ambasador Ukrainy: od solidarności całego wolnego świata zależy nasza przyszłość

Pytany o ostatnie wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego i Mateusza Morawieckiego w kwestii wzajemnych relacji, Zwarycz przekonywał, że "to pokazuje, jak bardzo nam zależy na zachowaniu jedności". Dodał, że prezydent Ukrainy, przemawiając na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, wystosował "apel o zachowanie jedności". - Tutaj nie padły żadne oskarżenia wobec Polski, Polska w ogóle nie została przywołana - mówił.

Dopytywany zatem, kogo miał na myśli Zełenski, ambasador odparł, że "są jednak przejawy tego, że być może jednak solidarność i jedność wolnego świata może być naruszona". - A z tego korzysta Putin. Więc musimy naprawdę być bardzo odważni w tym, żeby zachować tę jedność, bo uważam, że od jedności, od solidarności całego wolnego świata zależy nasza przyszłość - przyznał.

Wasyl Zwarycz był gościem Konrada Piaseckiego TVN24

"Oczekiwaliśmy na udział strony polskiej"

W trakcie rozmowy Zwarycz został zapytany o spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z przedstawicielami firm zbrojeniowych kilku państw i o to, dlaczego nie było tam przedstawicieli Polski.

Odparł, że "to jest już pytanie raczej do strony polskiej, bo Polska została wśród pierwszych zaproszona na to wydarzenie". - Zaprosiliśmy wszystkich z naszych zaprzyjaźnionych krajów, łącznie z firmami z przemysłu obronnego. Polska była wśród pierwszych, którzy dostali to zaproszenie, więc oczekiwaliśmy na udział strony polskiej - dodał.

- To jest suwerena decyzja każdego państwa. My wystosujemy zaproszenie, a państwo już decyduje, czy przyjmować to zaproszenie, czy nie, wobec własnego interesu. Więc z szacunkiem podchodzimy do takich decyzji, ale to nie jest powód dla jakiegokolwiek oskarżania Ukrainy o to, że Polski tam nie było - podkreślił.

