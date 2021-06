Ustawa "prawniczo bardzo dobra", "tłumaczenie za późno"

Ta ustawa w żaden sposób nie dotyczy Holokaustu, ani tym bardziej nie dotyczy zbrodni niemieckich, ona dotyczy wszystkich obywateli i wszystkich decyzji - mówił w TVN24 profesor Jan Zimmermann z Uniwersytetu Jagiellońskiego, odnosząc się do uchwalonej przez Sejm i krytykowanej przez władze Izraela nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Jego zdaniem pod względem prawnym jest ona "bardzo dobra", ale do tłumaczenia co do jej istoty przystąpiono "za późno" i "prawie po fakcie".

"Dlatego do wszystkich się przykleił wątek, że ta ustawa dotyczy Holokaustu"

- Ta ustawa nie dotyczy Holokaustu i to trzeba było tłumaczyć partnerom amerykańskim, z Izraela, cierpliwie, od początku, od dawna. Jeżeli dopiero teraz przystąpiło się do tłumaczenia, prawie po fakcie, bo ustawa jeszcze idzie do Senatu, to uważam, że jest to za późno - dodał profesor prawa.