Izrael wycofuje chargé d'affaires z Warszawy. Wiceszef MSZ: to strona izraelska jest podpalaczem, atakując Polskę

Izrael obniżył rangę dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie po tym, jak prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, oceniając obecne stosunki polsko-izraelskie, powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "dobrze byłoby, żeby pożar został ugaszony, ale przede wszystkim trzeba sprawić, żeby podpalacz przestał podkładać ogień". Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki zgodził się z poglądem, że "główną winę za to, w jakim stanie są dzisiaj stosunki polsko-izraelskie, ponosi strona izraelska".

Izraelski minister spraw zagranicznych Jair Lapid oświadczył na Twitterze, że Polska "zaaprobowała - nie po raz pierwszy - niemoralną, antysemicką ustawę". Poinformował, że polecił charge d’affaires izraelskiej ambasady w Warszawie, aby "natychmiast wróciła do Izraela na konsultacje, na czas nieokreślony". Premier Mateusz Morawiecki nazwał tę decyzję "bezpodstawną i nieodpowiedzialną".

Jabłoński: strona izraelska bardzo pogarsza stosunki dwustrone

- Strona izraelska, oskarżając Polskę w ten sposób, oskarżając nas, że próbujemy zakłamywać prawdę historyczną, negować Holokaust, nie przyczynia się, delikatnie mówiąc, do poprawy stosunków, ona te stosunki dwustronne bardzo pogarsza - powiedział.

Bosacki: główną winę za to, w jakim stanie są dzisiaj stosunki polsko-izraelskie ponosi strona izraelska

Marcin Bosacki wyznał, że nie do końca zgadza się ze słowami wiceministra Jabłońskiego, ale potwierdza opinię, że "główną winę za to, w jakim stanie są dzisiaj stosunki polsko-izraelskie, ponosi strona izraelska". - Chociaż żałuję, że nie przyjęliście państwo w Sejmie dobrych poprawek Senatu, które pozwoliłyby nieco ostudzić emocje - powiedział, zwracając się do przedstawiciela obozu rządzącego.