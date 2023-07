Ambasador USA o wartościach, w obronie których Amerykanie "nie ustąpią ani o milimetr" 

Amerykańscy żołnierze wyjeżdżają za granicę po to, żeby chronić wartości, żeby bronić demokracji, wolności prasy, wolności mediów, praworządności oraz praw człowieka. I tutaj nie ustąpimy ani o milimetr - mówił "Faktach po Faktach" ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Podkreślił też, że "nigdy wcześniej amerykańskie i polskie siły zbrojne nie były tak blisko ze sobą związane".

Na początku rozmowy prowadzący Piotr Kraśko spytał Marka Brzezinskiego o jego odczucia po tym, jak był na pokładzie największego lotniskowca na świecie - USS Gerald R. Ford.

- Czułem się dumny z niezwykłej przyjaźni polsko-amerykańskiej, ponieważ wczoraj mogłem zabrać generała Rajmunda Andrzejczaka, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, na pokład USS Gerald Ford, najnowszego amerykańskiego lotniskowca. Zupełnie nowego, z napędem jądrowym, który jest szczytem osiągnięć technologicznych - powiedział ambasador USA w Polsce.

- I mogłem ze sobą zabrać najwyższych rangą polskich wojskowych i pokazać ten nowoczesny lotniskowiec, który jest symbolem amerykańskiej siły na świecie. Na jego pokładzie mamy 70 F-18. W tej chwili jest w swojej pierwszej podróży wokół Europy. I te nowe technologie na tym lotniskowcu mogli obejrzeć polscy wojskowi. To pokazuje, jak bardzo blisko są w tej chwili nasze siły zbrojne. To już nie jest tylko kwestia zrobienia wspólnego zdjęcia. Tu chodzi o połączenie i dzielenie się nauką, technologią oraz taktykami wojennymi, po to, żebyśmy w przyszłości byli bezpieczniejsi - kontynuował amerykański ambasador.

System, który "gwarantuje to, że Polska jest bezpieczna"

Jak mówił dalej Brzezinski, generał Andrzejczak, a także 15 innych polskich wojskowych mogło zobaczyć "najbardziej strzeżone elementy tego niesamowicie ważnego dla amerykańskich sił zbrojnych lotniskowca". - Na przykład nasz elektromagnetyczny system startu samolotów. Wcześniej używano systemu parowego, który był w stanie uruchomić tylko ciężkie samoloty - mówił dalej.

- W tej chwili mamy system, który może wynieść zarówno samolot F-18, jak i 180-kilogramowy dron dokładnie z tego samego miejsca. To jest ważne dla polskiego bezpieczeństwa, ponieważ niezależnie od tego, czy to będzie F-18 czy dron, to mamy tutaj dynamiczny system technologii na polskim niebie i terenach wokół Polski, który gwarantuje to, że Polska jest bezpieczna - podkreślił.

Brzezinski mówił także szczegółowo o momencie jego lądowania na pokładzie lotniskowca, które - jak opisywał - wyglądało jak w filmie "Top Gun". - Wylądowaliśmy samolotem na pokładzie lotniskowca z wykorzystaniem liny, która łapała za hak przy ogonie i zatrzymywała samolot. I muszę się do czegoś przyznać. Trochę się boję latać, więc siedziałem koło jednego z polskich generałów, kolegi generała Andrzejczaka i owinąłem moje ramię o jego ramię. Cieszę się, że nie ma z tego zdjęć - powiedział z uśmiechem.

Brzezinski: to bardzo nowocześnie zarządzana jednostka

Amerykański ambasador mówił, że lotniskowiec to "bardzo nowocześnie zarządzana jednostka, na miarę 2023 roku". Był także pytany, czy prawdą jest to, że jest pies na pokładzie lotniskowca po to, żeby dbać o zdrowie psychiczne żołnierzy.

- Lotniskowiec to dom przez sześć, osiem, a nawet 12 miesięcy służby dla czterech tysięcy amerykańskich kobiet i mężczyzn w mundurach. Oni mają takie same potrzeby jak my wszyscy. Także tak, jest tam też pies, który pomaga ze zdrowiem psychicznym. Poznaliśmy go, to labrador - mówił dalej Brzezinski.

Ambasador mówił także, że "na pokładzie lotniskowca ponad 20 procent załogi to kobiety", wiele z nich to pilotki. Mówił też o tym, skąd wzięła się nazwa lotniskowca. - USS Gerald Ford został nazwany na cześć prezydenta Geralda Forda. I kiedy był oddawany do użytku, to jego chrzest odbył się za pomocą butelki. Ale nie było to butelka z szampanem, ale z wodą, ponieważ Betty Ford, jak dobrze wiadomo, była uzależniona. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych była uzależniona i jednym z wielkich jej wkładów dla Ameryki było to, że ona publicznie mówiła o swoich problemach z zdrowiem psychicznym oraz z uzależnieniem. Dlatego chrzest był przy pomocy butelki wody. To jest to przywództwo, które zdaje sobie sprawę z wyzwań, które czekają nas dziś, ale też jutro. Jestem z tego dumny - powiedział.

Brzezinski: nigdy wcześniej amerykańskie i polskie siły zbrojne nie były aż tak blisko ze sobą związane

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce nawiązał także do tego, że w sobotę wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedzili Jednostkę Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie, gdzie powtaje tarcza antyrakietowa.

Zapytany, czy można założyć, że ten system, który składa się z centrum w Rumunii, w Turcji oraz centrum w Ramstein, będzie to już w gotowości w tym roku, odparł twierdząco i dodał, że "wszystko będzie działać w ciągu miesięcy". - Byłem niezmiernie dumny, pokazując polskiemu premierowi nasz system obrony rakietowej Aegis Ashore. Chcę powiedzieć Polakom "dziękuję", ponieważ ten system obrony przeciwrakietowej, którego baza znajduje się w Redzikowie, w Słupsku, on również chroni nas, Amerykanów - powiedział.

Jak tłumaczył Brzezinski, chodzi o kąt, pod jakim przechwytywane są pociski. - Tu wykorzystywane jest geograficzne położenie Polski. I w tej bazie, podobnie jak na lotniskowcu, tak jak w Łasku, gdzie są F-16, w Rzeszowie, w Powidzu, gdzie są Abramsy, czy w Szczecinie, gdzie są niszczyciele. Wszędzie w Polsce widać najnowocześniejszą technologię wojskową Stanów Zjednoczonych, która jest wykorzystywana wspólnie z polskimi żołnierzami - mówił dalej.

Jednocześnie ambasador podkreślił, że "nigdy wcześniej amerykańskie i polskie siły zbrojne nie były aż tak blisko ze sobą związane". - Relacje militarne niegdyś opierały się na zrobieniu wspólnego zdjęcia. Dzisiaj mamy polskich inżynierów i polskich żołnierzy, którzy pracują razem z amerykańskimi żołnierzami przy tych najbardziej skomplikowanych technologiach - dodał.

Brzezinski: Polska będzie miała niezwykłą pozycję, żeby odbudować Ukrainę

Mówił także o wielu różnych wymiarach polsko-amerykańskiej współpracy. W tym kontekście przywołał powiedzenie "nie pozwól, aby dobry kryzys się zmarnował". - To powiedział Winston Churchill. I to jest historia związana z kryzysem ukraińskim. Jest tak dziś i będzie tak jutro. Dzisiaj amerykańscy oraz polscy żołnierze zabezpieczają wschodnią flankę NATO. Nie ma co do tego wątpliwości. Dzisiaj Polacy pomagają ukraińskim uchodźcom jak nigdy wcześniej, a jutro będzie czas na odbudowę i transformację Ukrainy - mówił Brzezinski.

- I tutaj wiele państw będzie działało razem, ale Polska - też to młodsze pokolenie Polaków - będzie miało niezwykłą pozycję, żeby odbudować Ukrainę, a także przyciągnąć Eurazję do Europy. To będzie niesamowita szansa dla kolejnego pokolenia Polaków. Niezmiernie ważne jest to, żebyśmy tej okazji dla Polaków oraz Amerykanów nie stracili - podkreślał ambasador.

Brzezinski: USA i Polska są skoncentrowane dokładnie na tej samej koncepcji bezpieczeństwa

Ambasador Brzezinski mówił także, że rosyjski prezydent Władimir Putin "liczył na rozłam w NATO, na podzielenie Europy Środkowej i Wschodniej, a efekt, który uzyskał, jest odwrotny".

- Szwecja oraz Finlandia w NATO. Ameryka i Polska nigdy jeszcze nie były tak blisko pod względem wojskowym czy strategicznym. Wiem, że to jest rok wyborczy w Polsce. Ale to nie jest temat związany z lewicą czy prawicą. Faktem jest to, że Ameryka i Polska są skoncentrowane dokładnie na tej samej koncepcji bezpieczeństwa. Mamy tu jedność i wspólną definicję wyzwania, które zbliżyło nasze dwa kraje do siebie jak nigdy wcześniej - podkreślał.

Brzezinski o wartościach, w obronie których USA "nie ustąpią ani o milimetr"

Brzezinski mówił, że "gdy amerykańscy żołnierze jadą za granicę, pokazują swoją potęgę, którą widzieliśmy chociażby na tym lotniskowcu, który pływa teraz wokół Europy".

- Właśnie po to, żeby wysłać przesłanie dla naszych przeciwników, że amerykańscy żołnierze wyjeżdżają za granicę po to, żeby chronić wartości. Nie politycznych liderów czy polityczne partie. Wyjeżdżają, żeby bronić demokracji, wolności prasy, wolności mediów, praworządności oraz praw człowieka. I tutaj nie ustąpimy ani o milimetr. I dlatego właśnie mieliśmy możliwość podzielenia się z naszymi specjalnymi przyjaciółmi - Polakami - tym, co może zrobić wojsko amerykańskie przy pomocy tego okrętu, który kosztował miliardy dolarów. To lotnisko pływające po całym świecie - powiedział Brzezinski na zakończenie rozmowy.

