"To bardzo emocjonalny temat dla Żydów i dla Polaków. Czasami trudno rozumieć drugą stronę"

"To strasznie emocjonalny temat dla naszych dwóch narodów"

Według rabina "oczywiście ludzie nie muszą rozumieć, ale powinni rozumieć" krytyczne głosy ze strony izraelskiej. - To jest bardzo emocjonalny temat dla Żydów i też dla Polaków. Cały temat wojny i po wojnie, czas komuny to strasznie emocjonalny temat dla naszych dwóch narodów - ocenił. Schudrich mówił przy tym, że "czasami jest trudno być empatycznym, rozumieć drugą stronę".

"Jeżeli ktoś ukradł mój rower, nawet 80 lat temu, dalej to jest mój rower"

Schudrich posłużył się metaforą, by wyjaśnić, na czym jego zdaniem polegają zastrzeżenia strony izraelskiej wobec ustawy. - Jeżeli ktoś ukradł mój rower, nawet 80 lat temu, dalej to jest mój rower. Oczywiście, jeśli ten, kto ukradł, sprzedał drugiemu czy trzeciemu człowiekowi, to ja rozumiem, że ten człowiek nie jest winny, ale ten, kto ukradł na początku - powiedział.

Ocenił, że chociaż Polska to teraz "nowy kraj" z "nową duszą", to "dalej to jest Polska". Powiedział, że prawo rozumie w ten sposób, że "nasz rząd dzisiaj jest odpowiedzialny za coś, co było robione w czasie komuny". - Być może to jest trochę nie fair, ale tak jest - mówił naczelny rabin Polski.