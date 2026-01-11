Teoria o otoczeniu Karola Nawrockiego Źródło: W kuluarach TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według informacji dziennikarzy TVN24, spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Tuska 9 stycznia rzeczywiście dotyczyło tylko spraw międzynarodowych. - To spotkanie trwało około godziny, więc też nie można było wszystkich tematów międzynarodowych poruszyć. Chodziło o bezpieczeństwo - powiedziała w programie "W kuluarach" TVN24 Agata Adamek.

Jak zwróciła uwagę dziennikarka TVN24, tuż przed spotkaniem premiera i prezydenta urzędnicy kancelarii głowy państwa opublikowali informację o kolejnych wetach Karola Nawrockiego. - Chyba chodziło o to, żeby trochę rozdrażnić czy sprowokować premiera, czy wywołać rozmowę na ten temat w czasie tego spotkania prezydenta i premiera, ale to, proszę państwa, nie nastąpiło - mówiła.

- Kwestia Ukrainy, naszego bezpieczeństwa, naszej wschodniej flanki, współpracy wewnątrz NATO - to jest to, co łączy obu polityków. Tutaj nie ma większych kontrowersji i jest duży wspólny mianownik - przyznał reporter TVN24 Michał Tracz.

Michał Tracz zaznaczył, że kancelaria premiera była gotowa do osiągnięcia kompromisu z Karolem Nawrockim w sprawie mianowania ambasadorów, ale ten temat nie został poruszony na spotkaniu.

Otoczenie Nawrockiego nastawia go przeciw rządowi?

- Ja usłyszałem taką teorię, że gdyby nie otoczenie Karola Nawrockiego, głównie Zbigniew Bogucki i politycy Prawa i Sprawiedliwości, to z prezydentem można by było jeszcze bardziej się dogadać i wcale nie jest taki konfrontacyjny, jeżeli chodzi o te kontakty i takie już bezpośrednie relacje - oświadczył prowadzący program Radosław Wit.

Zbigniew Bogucki jest szefem kancelarii prezydenta, wcześniej był posłem PiS.

- I chyba też dlatego premier postanowił kontaktować się z prezydentem w sposób bezpośredni, używając po prostu swojego prywatnego telefonu komórkowego i dzwoniąc czy pisząc SMS-y bezpośrednio do Karola Nawrockiego i w ten sposób właśnie umówił się z Karolem Nawrockim na piątkowe spotkanie, co ujawnił rzecznik prezydenta - powiedział Agata Adamek.

Jak mówiła dziennikarka TVN24, z jej wiedzy wynika, że premier i prezydent wymienili się numerami telefonów w sierpniu, a potem był okres, kiedy Karol Nawrocki na SMS-y i telefony Donalda Tuska nie odpowiadał.

- Rzeczywiście jest tak, jak mówisz, Radomir, ja też słyszę z otoczenia premiera, że łatwiej jest rozmawiać wtedy, kiedy nie wchodzą w to ci, którzy wokół prezydenta walczą o to, kto będzie większym jastrzębiem wobec rządu Donalda Tuska - przyznała Adamek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD