Podwyżki stóp procentowych i walka z inflacją. "Musimy uważać, by nie podążyć scenariuszem węgierskim" 

- Walka z inflacją, kiedy podnosi się stopy procentowe i sypie pieniądze, ma umiarkowany sens, żeby nie powiedzieć żaden - ocenił w "Tak jest" analityk finansowy Piotr Kuczyński. Zdaniem ekonomisty Ignacego Morawskiego "największe ryzyko na najbliższy rok" jest takie, że podążymy ścieżką węgierską. - Węgrzy przed wyborami parlamentarnymi wprowadzili bardzo dużo nowych wydatków i cięć podatków. Kalkulacja była prosta: partia rządząca musi wygrać za absolutnie wszelką cenę - tłumaczył. - My musimy uważać, żeby tym scenariuszem węgierskim nie podążyć. To będzie ogromne wyzwanie dla rządu - podkreślił.

Stopy procentowe znowu w górę. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała dziś o podniesieniu głównej, referencyjnej stopy procentowej o 50 punktów bazowych . Stopa referencyjna wzrośnie z 6,00 do 6,50 procent. Była to już dziesiąta podwyżka stóp procentowych z rzędu. Podczas poprzedniego, czerwcowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 75 punktów bazowych.

"Dla wszystkich sypać pieniądze z helikoptera? Zdecydowana przesada"

- Jestem za pomocą tym, którzy mają potężne problemy z płaceniem kredytów, oczywiście, to trzeba robić. Ale dla wszystkich sypać pieniądze z helikoptera, jak kiedyś powiedział Ben Bernanke? To zdecydowana przesada - ocenił.

Pochwalił przy tym Radę Polityki Pieniężnej za to, że "nie poszła drogą Węgrów". - Węgrzy dzisiaj podnieśli stopy o dwieście punktów bazowych, do 9,75 procent. Chcą mordować gospodarkę? Niech mordują. Nasi zdaje się wziąć na przeczekanie i słusznie. Zobaczymy, jakie będą decyzje. W sierpniu nie ma posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. We wrześniu zobaczymy, co będzie dalej - powiedział.