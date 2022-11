"Wydaje się, że dochodzi do głosu ego pana prezesa. Ono kroczy przed wartością złotego"

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie . Kredytobiorcy mimo to odczują wzrost rat - powodem jest rosnący WIBOR, od którego zależy wysokość oprocentowania kredytu.

"Nieracjonalna decyzja" Rady Polityki Pieniężnej

O dzisiejszą decyzję RPP pytany był w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów, aktualnie szef rady gospodarczej Polski 2050. - Mogła być albo podwyżka o 25 punktów bazowych albo na zero. Pamiętamy, co obiecał pan prezes (Adam) Glapiński na słynnym molo , kiedy powiedział, że będzie podwyżka o 25 punktów bazowych - skomentował.

Przypomniał przy tym, że w trakcie konferencji po dotychczasowych posiedzeniach RPP Glapiński "mówił wielokrotnie, że jak będzie rosła inflacja , to będą podwyżki stóp procentowych ". - I nie dotrzymał słowa - skwitował.

Pytany, czy dzisiejsza decyzja RPP jest dobra z punktu widzenia polskiej gospodarki, zwłaszcza inflacji, Wojciechowski odparł, że jego zdaniem to "nieracjonalna decyzja".

- Ponieważ mamy najwyższe tak zwane ujemne stopy procentowe - argumentował. Tłumaczył, że ujemna stopa procentowa to "różnica między stopą referencyjną (6,75 proc.), ustalaną przez NBP, a inflacją (17,9 proc.), która wynosi prawie osiemnaście procent" - (Różnica) to prawie 11 punktów procentowych. To więcej niż kiedy NBP rozpoczynał swoją podwyżkę stóp procentowych - zauważył.