Stopy procentowe bez zmian. "Sytuacja nie jest w pełni zerojedynkowa"

Zdecydowanie lepiej, że Rada nie podniosła stóp, niż miałaby podnieść o 0,25 punktu procentowego. Bo by nic to nie zmieniło - ocenił w "Kropce nad i" ekonomista Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomisty Ignacego Morawskiego z "Pulsu Biznesu", "sytuacja nie jest w pełni zerojedynkowa". - Rozumiem pewne argumenty za tym, żeby tych stóp nie podnosić - dodał.

Zdaniem Morawskiego "to nie była bardzo zaskakująca decyzja". - Sytuacja nie jest w pełni zerojedynkowa, bo są pewne argumenty za tym, żeby stóp nie podnosić. Ale jakbyśmy ocenili decyzję w skali od 0 do 10, gdzie zero to jest bardzo zła decyzja, fatalna, najgorsza z możliwych, a 10 bardzo dobra, zgadzam się, podpisuję się obiema rękami, to powiedziałbym, że to jest gdzieś cztery - mówił.