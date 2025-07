"Stop imigracji". Zgromadzenia w całym kraju

Manifestacje odbywają się w całym kraju Źródło: TVN24

Na transparentach, które trzymają uczestnicy manifestacji we Wrocławiu widać między innymi hasła "Stop imigracji", "Silna granica, bezpieczna ulica". Kontrmanifestanci trzymają z kolei transparent z hasłem "Migrants are welcome".

Marsze odbywają się w całej Polsce Źródło: TVN24

Tłum wyposażony w biało-czerwone flagi i transparenty zebrał się też na Rynku w Krakowie.

Manifestacja w Krakowie Źródło: TVN24

Policja: zgłoszono niemal sto zgromadzeń

Policja przekazała, że w całym kraju zgłoszono blisko sto zgromadzeń publicznych z udziałem tysięcy uczestników. "To oznacza, że sobota będzie dla polskich policjantów czasem wytężonej służby” - poinformowała w mediach społecznościowych policja. Zaznaczono, że funkcjonariusze będą dbać o bezpieczeństwo osób biorących udział w zgromadzeniach oraz osób postronnych, ale zadbają także o to, by przebieg wydarzeń nie powodował utrudnień w ruchu drogowym.

Manifestacja w Krakowie Źródło: TVN24

"Jednocześnie apelujemy, aby, korzystając z konstytucyjnego prawa do wyrażania swoich poglądów, organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach, pamiętać, że nie jest to wolność nieograniczona i kończy się, gdy łamane jest prawo. Takie sytuacje obligują policjantów do podjęcia odpowiednich działań" - podkreślono. I wyrażono nadzieję, że apel okaże się niepotrzebny i w trosce o wspólne bezpieczeństwo wszyscy będą szanować obowiązujące przepisy, a zgromadzenia odbędą się z szacunkiem do innych osób.

➡️ Na dzień 19 lipca br. na terenie kraju zgłoszonych zostało blisko 100 zgromadzeń publicznych z udziałem tysięcy uczestników, a to oznacza, że sobota będzie dla polskich policjantów czasem wytężonej służby.



Marsze Konfederacji. Posłowie tłumaczą

Poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo zapowiadał, że w sobotnich marszach weźmie udział kilkaset tysięcy osób. Jak dodawała posłanka Karina Bosak, protesty są wyrazem sprzeciwu wobec polityki migracyjnej obecnego i poprzedniego rządu. Pejo zaznaczał, że celem akcji jest "uświadamianie Polaków odnośnie coraz większych zagrożeń, które niesie za sobą masowa imigracja".

- Musimy powiedzieć stanowcze "nie" niekontrolowanej migracji i takie hasła będziemy wykrzykiwać - zapowiedział poseł.

Polityk Konfederacji podkreślił, że jego ugrupowanie nie chce straszyć, a przestrzegać przed popełnieniem błędu Niemiec, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, gdzie migranci z krajów pozaeuropejskich odpowiadają - jak ocenił - za znaczny wzrost liczby przestępstw na tle seksualnym, kradzieży, rozbojów czy zabójstw. Opowiedział się przy tym za maksymalną kontrolą migracji. - Po prostu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Polaków, którzy chcą wyrazić swój sprzeciw wobec masowej migracji, ściągania imigrantów z Niemiec, przyjęcia przez nasz kraj Paktu Migracyjnego i całej lewackiej poprawności - powiedział. Karina Bosak dopowiedziała, że sobotnie manifestacje są organizowane jako wyraz sprzeciwu wobec polityki migracyjnej zarówno obecnego, jak i poprzedniego rządu. Jak dodała, to także wyraz sprzeciwu wobec między innymi niewystarczającego - w jej ocenie - zabezpieczenia granic przed nielegalną imigracją, nasilającej się przestępczości przybyszów, słabej postawy rządu wobec Niemiec oraz braku deportacji nielegalnych imigrantów.

W ocenie Bosak sytuacja związana z nasileniem się migracji do naszego kraju wymaga ustabilizowania, gdyż jej zdaniem aktualnie jest "poza kontrolą". - W Polsce mamy obecnie zbyt wielu imigrantów. Trzeba ustabilizować sytuację na rynku pracy - Polacy bywają zwalniani i zastępowani imigrantami. Nie da się też zadbać o bezpieczeństwo, jeżeli w kraju wielkości Polski, z kryzysem kadrowym w policji czy służbach, wydaje się setki tysięcy pozwoleń rocznie na przyjazd migrantów - stwierdziła Bosak. Ponadto, jak podkreślił Pejo, sobotnie pikiety mają być wyrazem podziękowania dla Straży Granicznej, innych służb mundurowych oraz "osób broniących w tak zwanym czynie społecznym" wschodniej i zachodniej granicy Polski.

Przywrócone kontrole na granicach

7 lipca Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, mogą zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy. Na granicy polsko-niemieckiej kontrole są prowadzone w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13. Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów.

W ostatnich dniach politycy obozu rządzącego wielokrotnie apelowali o niewykorzystywanie migracji w debacie politycznej. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na pytanie PAP o sposoby przeciwdziałania rosnącym nastrojom antyimigranckim zaapelował do polityków, "którzy próbują na temacie migracji i obecności cudzoziemców zbijać kapitał polityczny, żeby wykazywali odpowiedzialność, żeby nie powielali nieprawdziwych informacji, nie wykorzystywali różnych spraw dla swej chwilowej sławy w mediach społecznościowych".

Miejsca pod szczególnym nadzorem

- Problemy, które wiążą się z migracją, w dużej mierze są spowodowane nieodpowiedzialną polityką poprzedniego rządu. Mam na myśli afery wizowe, to zupełnie poza kontrolą wpuszczanie imigrantów do Polski. Słynna doktryna ministra Czaputowicza z rządu PiS-u, który powiedział: "Wpuszczajmy. I tak oni wszyscy chcą iść do Niemiec, wpuszczajmy z Białorusi" - mówił Siemoniak. Szef MSWiA na czwartkowej odprawie przekazał służbom zalecenia otoczenia szczególnym nadzorem różnych miejsc w kraju, w których znajdują się cudzoziemcy.