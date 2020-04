Stomatolodzy przygotowują bezpieczne gabinety dentystyczne. Ministerstwo dostosuje dentobusy

We Wrocławiu powstał gabinet dentystyczny, który zgłasza gotowość przyjmowania pacjentów z koronawirusem i tych na kwarantannie. Przed kliniką stanęły dwie śluzy - są też specjalne kombinezony dla lekarzy i pacjentów. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Lekarz dentysta Radosław Jadach, który prowadzi gabinet dentystyczny we Wrocławiu zgłosił gotowość przyjmowania pacjentów z kwarantanny i chorych na COVID-19. Gabinet przez kilka tygodni przygotowywał się do przyjmowania pacjentów.

Każdy, bez względu na stan zdrowia, po przyjeździe na miejsce nie może wyjść z auta. Ubrany w kombinezon pracownik kliniki mierzy najpierw temperaturę. Potem pacjent udaje się wraz z przewodnikiem do śluzy numer jeden, gdzie przebierany jest w czystą, jałową odzież. - Przebrany trzyma ręce przed sobą. Nie ma prawa otwierać niczego, idzie za przewodnikiem gęsiego. Przechodzą przez matę dezynfekcyjną – wyjaśnia Radosław Jadach.

We Wrocławiu powstał bezpieczny gabinet dentystyczny, który chroni przed zakażeniem koronawirusem

"Osoby na kwarantannie i chorzy też mogą cierpieć na różne problemy stomatologiczne"

Chorzy pacjenci z dodatnimi wynikami i podejrzewani o zakażenie mają być leczeni w osobnych gabinetach, są dla nich osobne wejścia i wyjścia, a między kolejnymi zabiegami godzinne przerwy. To czas przeznaczony na wykonanie pełnej dezynfekcji pomieszczeń. Wszystko, łącznie z długopisami jest jednorazowe - po użyciu utylizowane. Przygotowania imponują nawet ratownikom medycznym.

Do gabinetu nie trafił jeszcze pacjent z potwierdzonym dodatnim wynikiem na obecność koronawirusa, ale takie miejsca z pewnością będą potrzebne. – Osoby, które są na kwarantannie lub są chorzy również mogą cierpieć na różnego rodzaju problemy stomatologiczne i one są często niecierpiące zwłoki – zauważa prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i kierownik Katedry Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu profesor Marzena Dominiak.